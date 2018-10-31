14 عملاً مرشحاً لنهائيات «تصميم أفضل جدارية»

المصدر: دبي - البيان

اختارت لجنة التحكيم المؤلفة من خبراء ومتخصصين في مجال الفنون والأعمال الفنية في دولة الإمارات، أفضل 14 عملاً فنياً مرشحاً للمرحلة النهائية من «مسابقة تصميم أفضل لوحة جدارية» ينظمها «ماركت الواجهة البحرية».

وتهدف هذه المسابقة إلى الاحتفاء بالفنون المزدهرة والمشهد الإبداعي في إمارة دبي، وإبراز التراث الحضاري والثقافي لدولة الإمارات. وكان «ماركت الواجهة البحرية» قد قام بإطلاق المسابقة من خلال علاقة شراكة مع هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، كراعٍ رسمي للتعاون والدعم، من خلال توفير كل الخبرات اللازمة لضمان إنجاح المسابقة.

وأعلن «ماركت الواجهة البحرية»، وجهة التسوق لعشاق المأكولات الطازجة عالية الجودة، عن أسماء لجنة التحكيم، والتي تتألف من خليل عبدالواحد حسن، مدير إدارة الفنون التشكيلية في دبي للثقافة؛ وميثاء المري، إحدى المبدعات الواعدات الإماراتيات في مجال الفنون المرئية؛ ولاكلان جايد، المدير التنفيذي لتجارة لإدارة الأصول في «إثراء دبي»، المطور الرئيس لماركت الواجهة البحرية.

وتم اختيار قائمة أفضل 14 عملاً فنياً مرشحاً للمرحلة النهائية من بين المئات من الطلبات التي قدمها الفنانون والأفراد المبدعون في المجتمع من كل أرجاء الدولة، لتخضع بعدها للتقييم ومراجعة الأعمال الفنية، استناداً إلى معايير محددة، ومن أهمها الإبداع والتفرد والتأثير البصري والتوازن والتصوير الدقيق لموضوع المسابقة. وأشارت لجنة التحكيم إلى أن عملية اختيار الأعمال الفنية لم تكن سهلة، وتم اتخاذ القرارات النهائية وفقاً لمواصفات معينة.

وقال خليل عبدالواحد حسن، مدير إدارة الفنون التشكيلية في «دبي للثقافة»: مما لا شك فيه أن مبادرة «ماركت الواجهة البحرية» ستلعب دوراً محورياً في إثراء المشهد الفني الفريد والمزدهر للدولة، من خلال إتاحة الفرصة للفنانين والمبدعين الإماراتيين لاستعراض مهاراتهم الفنية والتعبير عن مواهبهم .

وقال لاكلان جايد، المدير التنفيذي لإدارة الأصول في «إثراء دبي»: إن مسابقة تصميم اللوحة الجدارية تعدّ تجمعاً فنياً، يضم العديد من الفنانين، وتسلط الضوء أيضاً على المجتمع الفني في دولة الإمارات، من أجل إبراز التراث الثقافي الغني في قطعة فنية فريدة.