موسم جديد من «23 يوماً في حبّ ذا بييتش»

المصدر: دبي - البيان

تستعد «ذا بييتش»، الوجهة المتميزة من «مِراس» على واجهة دبي البحرية، لإطلاق موسم جديد من فعالياتها الخارجية في الهواء الطلق، مع استضافة البرنامج الترفيهي «23 يوماً في حبّ ذا بييتش»، الذي يتواصل على مدى 3 أسابيع، لتقديم أفضل العروض والفعاليات المتنوعة.

وينقسم برنامج «23 يوماً في حبّ ذا بييتش»، إلى 3 أسابيع حافلة بالتجارب، ومخصصة للأنشطة الرئيسة في «ذا بييتش»، وهي الطعام والتسوق واللعب. وخلال حملة البرنامج، ستوفر الوجهة للزائرين مجموعة متنوعة من العروض والأنشطة والمسابقات المصممة تحت عناوين مختلفة، تلائم اهتمامات الزوار، لتزيد من حبهم لوجهة «ذا بييتش» المتميزة.

تحت عنوان «فرحة بكل نكهة»، يركز أسبوع الطعام اهتمامه على عشاق الطعم الشهي، ويقدم لهم تجربة تذوق لا تضاهى. وفي إطار هذه الفعالية، تستضيف «ذا بييتش» أسبوع مطاعم «ريستورانت ويك»، الذي تقوم خلاله مجموعة من المطاعم المنتقاة، بإعداد قوائم طعام خاصة مقابل 99 درهماً، و129 درهماً تضم أفضل أطباقها المميزة، وأكثرها مبيعاً.