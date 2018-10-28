«دبي للثقافة»: «مساجد من العالم» يبرز جماليات الفن الإسلامي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أطلقت هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث والآداب في الإمارة، معرضاً للصور الفوتوغرافية في أغسطس الماضي حمل عنوان «مساجد من العالم»، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي ومركز الشيخ محمد بن راشد للتواصل الحضاري.

وساهم المعرض في تسليط الضوء على دور المساجد في المجتمعات العربية والإسلامية، التي تحمل في تصاميمها روائع الفن المعماري الفريد، كما أتاح الفرصة أمام الزوار للتعرف إلى فن العمارة الإسلامية، والتصاميم والأساليب التي تميز الحضارات المختلفة.

جماليات

وتم اختيار أفضل الصور لمجموعة من المصورين الذين شاركوا في مسابقة عبر «إنستغرام» الخاصة بجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، حيث قاموا بتصوير مساجد مختلفة من مدن حول العالم، وفق معايير وسمات جمالية تتصف بها هذه الهياكل المعمارية الرائعة. ومن ضمن الصور المميزة التي لاقت إعجاب الكثيرين صورة جامع الشيخ زايد في أبوظبي للمصور عصام عمر كابلي من السعودية، وصورة مسجد أهل البيت للمصور سراج بشير القريش من السعودية أيضاً.

ويتناغم تنظيم المعرض مع رسالة «دبي للثقافة» الرامية إلى إبراز المواهب المحلية والدولية في مجال الثقافة والفنون الإسلامية، حيث يأتي ضمن جهودها المتواصلة لإقامة علاقات الشراكة، وتطوير المشاريع والمبادرات المبتكرة التي تدعم رؤية القيادة الرشيدة، لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة والفنون.

إبراز

وتزامن إطلاق المعرض مع موسم الحج، وأسهم في دعم جهود الهيئة لإبراز أهمية الفنون والثقافة الإسلامية، وجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي. وأسهم التعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، ومركز الشيخ محمد بن راشد للتواصل الحضاري في تسليط الضوء على فنون الهندسة المعمارية للمساجد.