«ماء وصحراء» لوحة أوبرالية ترسم «إرث زايد»

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، بالعرض الأوبرالي «ماء وصحراء.. إرث زايد» الذي قدمه نحو 80 شخصاً من شباب العالم إلى جانب الطلاب الإماراتيين من مدرسة «كرانلي أبوظبي» وفريق العمل البريطاني، الذين استلهموا فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وعبقريته التي ألهمت العالم في مجال تنمية وتعمير الصحراء، لتتحول على يديه إلى مجتمعات مستقرة أسست لدولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحنا نفاخر بها العالم أجمع.

وأكد -عقب حضوره العرض الأول للأوبرا- أن العمل اعتمد على مجموعة من الحقائق التي تتناول فكر زايد ومسيرته الطويلة في طريق الإعمار والتنمية والتسامح، ونجح العمل الفني في صياغة الفكرة فنياً، بأسلوب يدعو للفخر والاعتزاز باعتبار الأوبرا فناً عالمياً تقدره شعوب العالم، لافتاً إلى أن استلهام مسيرة الشيخ زايد قدم حالة فنية فريدة جمعت بين بيئة الصحراء وقدرة زايد الإنسان على تحويلها إلى جنان وارفة الظلال.

وشهد العرضَ الذي أنتجته وزارة التسامح بالتعاون مع مدرسة كرانلي أبوظبي، عددٌ من المسؤولين وسفراء الدول العربية والأجنبية، وذلك على مسرح جامعة نيويورك أبوظبي، ليكون بداية لفعاليات المهرجان الوطني للتسامح.

جانب من العرض | وام

فنون وقيم

وبين الشيخ نهيان بن مبارك أن إطلاق المهرجان الوطني للتسامح بأوبرا «ماء وصحراء.. إرث زايد» يعكس شعار المهرجان «على نهج زايد» ويقدم لوحات فنية رائعة تتحدث عن فكر الوالد المؤسس ومواقفه وكلماته الخالدة بلغة عالمية يفهمها ويقدرها الجميع، مشيداً بجهود كل من شاركوا بالعرض الأوبرالي، وكل من أسهم في أن يخرج بهذه الصورة المبدعة ويبرز القدرات الفنية الراقية لدى طلاب مدرسة كرانلي أبوظبي، ومدى انتمائهم وحبهم لهذا الوطن وانبهارهم كشباب، بفكر ورؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال نهيان بن مبارك:إن المهرجان الوطني للتسامح سوف يركز على الاستفادة من الفنون الأدائية والبصرية لتعزيز حالة الوعي المجتمعي بقيم التسامح والتعايش وقبول الآخر مهما كانت الاختلافات في الشكل والدين والعرق واللون.. موضحاً أن هناك أعمالاً مسرحية وسمفونية وموسيقية ومعارض فنية سيتم تقديمها على مدى أيام المهرجان من 9 وحتى 16 نوفمبر المقبل يقدمها فنانون عالميون ومحليون، وتركز في مجملها على القيم السامية للتسامح.

وعبّر عن أمله بأن تحرص كل فئات المجتمع على حضور المهرجان والتفاعل معه.. مشيداً بجهود كل الوزارات والإدارات المحلية والمؤسسات الخاصة المشاركة في المهرجان التي كان لوجودها أبلغ الأثر في أن تنتشر فعاليات المهرجان الوطني للتسامح بكل إمارات الدولة.

ووجّه نهيان بن مبارك تحية خاصة إلى 80 من طلاب مدرسة كرانلي أبوظبي من مختلف الجنسيات الذي شاركوا في العرض، إضافة إلى عدد من فناني الأوبرا العالميين، وهم المخرجة كارين جيلينغهام وتأليف وإخراج موسيقي هاناه كونواي وتصميم رقصات لنتاشا خمجاني وتصميم ريانون نيومان-براون بيتر كانت وتأليف النص الغنائي «الليبريتو» والفنان روبرت جيلدون (باريتون) والفنانة نتالي منتخب (سوبرانو) وتصميم فيديو لماجالي شارييه الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع معاليه عقب ختام العرض.

مغامرة

ومن جانبه، أعرب مايكل ويلسون مدير مدرسة كرانلي أبوظبي، عن سعادته بنجاح العرض الأوبرالي «ماء وصحراء.. إرث زايد» في إسعاد الجمهور الكبير الذي حضر العرض وتفاعل معه، مؤكداً أن الإقدام على عمل بهذا الحجم كان مغامرة حقيقية، ولكن حماس الطلاب وطاقتهم الإبداعية حول كل التحديات إلى فرص للنجاح.

أكثر شعوب العالم تسامحاً وتعايشاً

أشار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى أن صفات التسامح والتعايش تتجسد في قيادتنا الرشيدة والشعب الإماراتي الذي يعد أحد أكثر شعوب العالم تسامحاً وتعايشاً، وتقدم معاليه بفائق الشكر والاحترام إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.