عودة عطلة نهاية الأسبوع إلى واحة العين

المصدر: العين - البيان

عادت فعالية «عطلة نهاية الأسبوع» التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إلى جمهورها في واحة العين، لتقدم تجربة غنية مستوحاة من حقبة التسعينيات الثقافية والاجتماعية والترفيهية.

وانطلقت الفعالية أمس وتتواصل اليوم من الساعة الخامسة عصراً حتى العاشرة مساءً. ويهدف برنامج الفعالية إلى تعريف الزوار على ثقافة حقبة التسعينيات، ومنحهم فرصة استكشاف الدور التي تلعبه الواحة عبر كل جوانبها الثقافية والتاريخية.

تتضمن الفعالية مجموعة متنوعة من ورش العمل والأنشطة الموجهة للأطفال والعائلة، من ضمنها عرض بصري لما كان موجوداً في حقبة التسعينيات من ألعاب فيديو، وألعاب الكيرم والدمينو، كما سيتم عرض مسلسلات وأفلام كرتونية ومقدمات موسيقية وأغانٍ كانت رائجة في تلك الفترة، إضافة إلى ركن دكان الطيبين الذي يبيع الحلويات القديمة وعدداً من النسخ القديمة للجرائد، كما يوجد ركن البائعين وشاحنات الطعام والعديد من أكشاك المأكولات.

وخُصص ركن خاص في واحة العين يحوي حائط الذكريات، يمكّن الزوار من تدوين ذكرياتهم في التسعينيات.

يذكر أن واحة العين تعد أول موقع إماراتي مدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي يفتح أبوابه للجمهور، في خطوة تهدف من خلالها إلى توفير تجربة ثقافية تثري معارف الزوار حول التاريخ التراثي والثقافي الغني لمنطقة العين وإمارة أبوظبي على نطاق واسع.