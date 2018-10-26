اختتام مهرجان الفجيرة للأفلام العلمية

المصدر: الفجيرة - وام

اختتمت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، أمس، «مهرجان الأفلام العلمية» في دورته الرابعة التي نظمته بالتعاون مع معهد غوتة الألماني لمنطقة الخليج العربي، واستمر يومين في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

وبلغ عدد زواره أكثر من 500 طالب وطالبة من منطقة الفجيرة التعليمية الحكومية والخاصة من مختلف المراحل العمرية. وسلط المهرجان -الذي أقيم تحت عنوان «ثورة الغذاء»- على القضايا التي تدور حول التغذية، وتلبي الطلب للشعوب سريعة النمو حول العالم كواحدة من أهم التحديات الرئيسية لهذا القرن.

وأكدت سارة الرئيسي رئيس قسم الإعلام، أن المهرجان يشجع نشر القضايا العلمية والتكنولوجية والبيئية المعاصرة من خلال العرض السينمائي، الذي بدوره يساهم في نشر المعرفة بطريقة تعليمية وميسرة إلى الجمهور، إضافة إلى أن المهرجان يعد منبراً للتبادل الثقافي والمعرفي من خلال الأفلام المقدمة.