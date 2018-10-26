أداة جديدة لإنماء أنسجة وأعضاء بديلة

المصدر: إعداد - فاتن صبح

يعمل فريق من الكيميائيين في جامعة تكساس بأوستن على تطوير أشعة تقليص حقيقية يمكنها تغيير حجم وشكل كتلة من المواد الشبيهة بالهلام التي تشكل مجالاً لنمو الخلايا البشرية والبكتيرية.

وأشعة التقليص عبارة عن ليزر قريب من الأشعة دون الحمراء يمكن تركيزها على نقاط دقيقة داخل الركيزة أو المواد المستعملة لإنبات الخلايا. وتحمل هذه الأداة الجديدة وعوداً للباحثين في مجال الطب الإحيائي، بمن فيهم الساعون لإيجاد سبل إنماء أنسجة وأعضاء بديلة لعمليات الزراعة.

ولا تكمن القوة الحقيقية لتقليص الركيزة، في جعلها أصغر، بقدر ما هو في التغيير الانتقائي لشكل السطح وتركيبته. ويمكن للباحثين من خلال التحكم الدقيق بالأجزاء الداخلية للمادة المقلصة ابتكار خصائص محددة ثلاثية الأبعاد على السطح تشمل النتوءات والأخاديد والحلقات.