«فعاليات دبي».. أجمل اللحظات مع الأهل والأصدقاء

المصدر: دبي - البيان

تستعد دبي لاستضافة العديد من الأحداث خلال الفترة المقبلة، وقد جمع «جدول فعاليات دبي» على موقعه الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي، أبرز تلك العروض والأنشطة حتى يتمكّن سكّان وزوّار دبي من الاطلاع عليها واختيار ما يفضّلون لقضاء أجمل اللحظات والأوقات مع عائلاتهم وأصدقائهم وأحبابهم ولاسيما مع اعتدال ال طقس، وإقامة العديد من الحفلات والفعاليات في الهواء الطلق. وتضم القائمة التالية أبرز الفعاليات التي ستقام على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة:

سباق الألوان

انضموا إلى الآلاف من المشاركين في سباق الألوان في دبي، والذي يُعرف بأسعد خمسة كيلومترات على وجه الأرض، فهو مختلفٌ ويضمّ مزيجاً من المرح والمغامرة والموسيقى، كما أنه غير محدّد بوقت. وبإمكان جميع الفئات العمرية المشاركة فيه سواء بالمشي أو بالركض أو حتى الرقص، وهو متاح للجميع. فمع كل كيلومتر سيكون بانتظار المشاركين طيف رائع من الألوان التي تتناثر لتغطيهم بالكامل.

* التاريخ: 10 نوفمبر 2018

* الموقع: دبي أوتودروم

أسبوع دبي للتصميم

أسبوع دبي للتصميم هو مهرجان سنوي يحتفل بمجتمع دبي الإبداعي، ويتضمن كل شيء من التصميم الجرافيكي إلى الهندسة المعمارية. يشهد هذا العام إقامة الدورة الرابعة من هذا المهرجان المميز الذي يقدم 200 فعالية تقام في وجهات مختلفة في دبي.

* التاريخ: من 12 حتى 17 نوفمبر8

* الموقع: حي دبي للتصميم

بطولة موانئ دبي العالمية للغولف

تعتبر بطولة موانئ دبي العالمية للغولف من أضخم المسابقات الرياضية في دبي، وتعود إلى دبي في دورتها العاشرة، وهي جزء من جولة البطولات الأوروبية.

* التاريخ: من 15 حتى 18 نوفمبر

* الموقع: ملاعب عقارات جميرا للغولف

مهرجان «باو» للموسيقى والرقص

يستضيف «ميدان»، وجهة الترفيه والرياضة في دبي فعالية ضخمة تستمر على مدار يومين، وتستوحي أجواءها من الصين. يحفل مهرجان «باو» بالموسيقى والرقص والموضة والأزياء والعروض والترفيه، ويحتفي بالثقافة الصينية وبالعلاقات الوثيقة بين الصّين ومنطقة الشرق الأوسط.

وسيشارك في الاحتفال أكثر من 12 منسّقاً موسيقياً «دي جيه» معروفين عالمياً ومتخصصين بالموسيقى الإلكترونية ليحيوا الأمسية على مدار يومين.

* التاريخ: من29 حتى 30 نوفمبر

* الموقع: ميدان

بطولة طيران الإمارات لسباعيات الرجبي

أفضل فرق الرجبي تتنافس للفوز بالكأس، لتستمتع معها بأروع الأجواء الترفيهية في الدورة الـ 49 من بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي.

* التاريخ: من29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر

* الموقع: ملعب «ذا سيفنز» بدبي

سول دي اكس بي 2018

يعود «سول دي اكس بي» هذا العام في دورته السادسة. وهو يمثل احتفالاً بالثقافات يشمل كل شيء من الموضة والموسيقى إلى الفنون والرياضة.

* التاريخ: من 6 حتى 8 ديسمبر

* الموقع: حي دبي للتصميم

إلى ذلك استعدوا لقضاء ليلة رأس سنة جديدة مميزة عند برج خليفة، لمشاهدة أضخم عرض للألعاب النارية. حيث يعود العرض المبهر إلى منطقة وسط مدينة دبي مجدداً للاحتفال بهذه المناسبة.

حيث تضاء سماء دبي من أعلى برج في العالم. لا تفوتوا العرض المبهر الذي يجمع الآلاف من داخل الإمارات وخارجها، ويتابعه الملايين من حول العالم. موعدكم في ليلة رأس السنة الجديدة مع عرض مدهش تستقبلون معه عاماً جديداً وسعيداً.

تنظم الحدث شركة إعمار، ويقام عرض الألعاب النارية بالتنسيق مع فريق عالمي من الخبراء في هذا المجال. وسيتم إعداد منصات خاصة لمشاهدة مميزة في منطقة وسط مدينة دبي. يرجى الحضور مبكراً حتى تضمنوا مكانكم.

* التاريخ: ليلة رأس السنة الميلادية 31 ديسمبر 2018

* المكان: برج خليفة، منطقة وسط مدينة دبي