«أيام دبي للموضة» ملتقى المبدعين من الإمارات والصين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «هلا بالصين»، المبادرة المشتركة بين شركتي «مِراس» و«دبي القابضة»، إطلاق «أيام دبي للموضة»، الحدث الجديد الذي يركز على قطاع الأزياء والموضة، ويسلط الضوء على المواهب الرائدة فيه من الشرق الأوسط والصين.

ويتم تنظيم «أيام دبي للموضة» بالتعاون مع «جولي ترست»، الشركة التابعة لمنــصة التجارة الإلكترونية «جولي شيك»، و«أسبوع الموضة العربية»، وبدعم من «مجلس دبي للتصميم والأزياء» وعبر شراكة استراتيجية مع «جمعية الأزياء الصينية». وتقام الفعالية في «سيتي ووك» و«حي دبي للتصميم» على مدى 8 أيام بين 21 و28 نوفمبر.

إبداع

وتتيح «أيام دبي للموضة» مجالاً أمام المصممين المقيمين في دبي للوصول إلى مصادر الأقمشة والمواد الرئيسية اللازمة لإبداعاتهم، والتواصل مع المصانع في الصين، إضافة إلى إبراز المواهب الإبداعية للمصممين الصينيين، وعرض إسهاماتهم في عالم الموضة على المستوى العالمي، كما ستتيح هذه الفعالية فرصة للتواصل بين المصممين في البلدين، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الأزياء.

تطوير

وبهذه المناسبة، قال الشيخ ماجد المعلا، رئيس مجلس إدارة «هلا بالصين»: يسرنا إطلاق النسخة الأولى من «أيام دبي للموضة» في «سيتي ووك» و«حيّ دبي للتصميم»، التي تنسجم مع استراتيجية مبادرة «هلا بالصين» الرامية لتطوير الفعاليات القائمة، واستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز المزايا الاقتصادية المشتركة في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار.

وأضاف المعلا: بذلنا جهداً كبيراً لجمع الخبراء والمعنيين بقطاع الأزياء والموضة سعياً لإطلاق حدث عالمي المستوى يسهم بأثر إيجابي في هذا القطاع، بفضل الفرص التي يقدمها من خلال الوجهات التي تستضيفه وفي العالم الرقمي.

ابتكار

ومن جانبـــه، قــال محــمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي لحيّ دبي للتصميم: تستفيد «أيام دبي للموضة» من مواهب مصممي الأزياء في إطلاق فعالية تسلط الضوء على إسهام الصين في قطـــاع الأزياء على المستوى العالمي.

وتسعى جلسات الحوار التي تقام في «حـيّ دبي للتصـــميم» إلى زيادة الاطلاع والتحفيز على الابتكار. وتندرج جهودنا في هذا الإطار ضمن مساعي «حيّ دبي للتصــميم» لتشجيع الإبداع في المنطقة العربية وسائر أنحاء العالم».

تقدم «أيام دبي للموضة» للجمهور جدول فعاليات حافلاً بالأحداث والأنشطة، يتضمن معرضاً لتجارة الأقمشة يقام على مدى 8 أيام في «حيّ دبي للتصميم»، بمشاركة حوالي 20 عارضاً من الصين يعملون في مجال المنسوجات ولوازم التصميم والإكسسوارات، كما يستضيف الحي عدداً من جلسات الحوار وورش العمل التي يشرف عليها خبراء في عالم التصميم والأزياء.