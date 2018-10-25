«بوليوود باركس دبي» يرحل بزواره إلى عالم البهجة والألوان

المصدر: دبي - البيان

يستعد «بوليوود باركس دبي»، المتنزه الرائد المستوحى من بوليوود ضمن «دبي باركس آند ريزورتس»، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، بالتعاون مع شبكة «زي».

لاستضافة أكبر احتفال ديوالي خلال الـ19 من نوفمبر، حيث سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بالعروض الترفيهية الحية والألعاب والمأكولات الشهية، إضافة إلى توفر جدول حافل بالعروض الترفيهية المتجولة الجديدة.

نجوم

يقدم احتفال «بيغ زي ديوالي للأضواء» حفلات حية سيحييها أبرز نجوم الغناء في بوليوود، وتشمل شنكر إحسان لوي بتاريخ 9 نوفمبر، ونيراج شريدار يوم 10 نوفمبر.

وعلاوة على الألعاب الشيقة ومعالم الجذب الرائعة، سيحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع بمشاهدة أفلام بوليوود الشهيرة المقدمة من «زي استوديو» في مسرح راج محل. كما سيقدم المتنزه مهرجان المأكولات، الذي سيحظى فيه الضيوف بفرصة تناول أشهى المأكولات المستمدة من أنحاء الهند.

تجربة

وفي هذه المناسبة علقت مويرا كيسي، مديرة إدارة التسويق والمبيعات في بوليوود باركس دبي: تتزين بوليوود باركس دبي بأجمل حلة بمناسبة احتفالات ديوالي المبهجة، وتعد الوجهة المفضلة خلال هذه المناسبة الرائعة بما تقدمه من الألعاب الشيّقة والعروض الحية وأشهر الأفلام احتفالاً بروح ديوالي المفعمة بالألوان والبهجة.

كما سيحظى الزوار خلال هذه المناسبة الرائعة بفرصة تجربة الأطباق الهندية الشهية في مهرجان المأكولات، علاوة على مشاهدة عروض الألعاب النارية يوم الجمعة الموافق 9 نوفمبر.

وأضاف مانوج ماثيو، الرئيس التنفيذي للعمليات في زي للمشاريع الترفيهية: تتطلع شبكة زي للشراكة مع بوليوود باركس دبي لاستضافة أكبر احتفال ديوالي وعرض أشهر الأفلام لضيوف المتنزه.

لدينا قاعدة جماهيرية كبيرة في دولة الإمارات تصل إلى أكثر من 20 مليون شخص من خلال عدة قنوات عربية ومن جنوب آسيا. نشجع الجميع للمشاركة في حفل ديوالي في بوليوود باركس دبي والاستمتاع بمناسبة لا تنسى مع أفراد العائلة والأصدقاء.