معرض الخريجين العالمي في «دبي للتصميم» يضيء على 150 ابتكاراً

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كشف معرض الخريجين العالمي 2018، إحدى الفعاليات الرئيسية في أسبوع دبي للتصميم، والذي تنعقد دورته هذا العام بالشراكة مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، في «الأتريوم»، مبنى رقم 6 حي دبي للتصميم (d3) عن برنامجه الحافل بالأنشطة والفعاليات، بما فيها المعرض الرئيسي الذي سيسلّط الضوء على 150 ابتكاراً مؤثراً في الحياة من إبداع جيل جديد من المصممين المبدعين من شتّى أنحاء العالم. وسيشهد المعرض هذا العام إضافة جديدة هي مؤتمر الابتكار الذي يرصد مكامن الإبداع والتميّز في عصر الذكاء الاصطناعي وعمليات التشغيل الآلي، كما سينفرد المعرض باستضافة تحدّي دبي للتطوّر الذي سيجمع بين مجموعة واسعة من الطلاب الإماراتيين ونظرائهم من ألمع العقول الإبداعية من مختلف أنحاء العالم.

أفكار مبتكرة

ويحتفي المعرض بالأفكار المبتكرة والواعدة، والتي تمّ اختيارها بناءً على مدى قوتها ودورها في دفع عجلة التغييرات الإيجابية والمؤثرة وتحسين أنماط الحياة والمعيشة. وسيحرص المصممون على تقديم نماذج أولية جديدة لمشاريعهم التي تمّ اختيارها من أكثر من 1000 طلب مشاركة، وهو ما يمثل أكبر عدد مشاركات في تاريخ المعرض حتى الآن. كما سيسلّط المعرض الضوء على مشاريع وأعمال رائدة قدّمتها 100 جامعة مختلفة، منها جامعات عالمية مرموقة مثل جامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والكلية الملكية للفنون؛ فضلاً عن استعراض مشاريع مبتكرة ستقدّمها مؤسسات متميزة من الأسواق الناشئة وجميع أنحاء العالم. وتشمل الدول المشاركة للمرة الأولى في المعرض لهذا العام كلاً من تشيلي، والمجر، والمملكة الأردنيّة الهاشميّة وباكستان، لتنضم إلى المناطق التي تشارك بوتيرة منتظمة وهي: أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأميركية والصين.

منصة

وتم اختيار المشاريع وتقييمها فنيّاً من قِبل الكاتب والمصمم الشهير بريندان ماكجيتريك الذي انتشرت أعماله في عدد من المطبوعات في أكثر من 30 دولة، قائلاً «يمثل معرض الخريجين العالمي منصّة مبتكرة لتسليط الضوء على أفكار ومواهب ألمع العقول الشابة من جميع أنحاء العالم، والاحتفاء بمكامن الإبداع والتطلعات التفاؤلية نحو عالمٍ أفضل. حيث يواجه الخريجون اليوم واقعاً واستحقاقات صعبة مثل ظاهرة التغيّر المناخي والتشغيل الآلي والهجرة الجماعية. وستقدّم كافة المشاريع المشاركة في المعرض حلولاً مبتكرة لبعض القضايا والمشاكل الأكثر إلحاحاً وتعقيداً، وذلك استناداً إلى فكرة أساسيّة، وهي القدرة على تحقيق تغييرات إيجابية بالنسبة للإنسان، والتي من المأمول أن ترتقي بمسيرة البشرية بشكلٍ عام».

يشهد المعرض هذا العام تنظيم الدورة الافتتاحيّة من مؤتمر الابتكار، والذي سيُقام يوم 12 نوفمبر تحت عنوان الإيمان بقوّة الذكاء الاصطناعي، تحت الإشراف والتقييم الفنّي لبِين فيكرز، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لمعرض غاليري سربينتين، وكيندريك ماكدويل، مدير شؤون الذكاء الاصطناعي لدى شركة غوغل.