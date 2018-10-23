المؤتمر الخليجي للتراث ينطلق اليوم في أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - عبير يونس

تحت عنوان «زايـد والتراث: أصالـة قائد، وهوية وطن» تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي اليوم، المؤتمر الخليجي 6 للتراث والتاريخ الشفهي احتفاء بمئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في منارة السعديات في أبوظبي وينعقد لمدة يومين، بمشاركة عدد من الشخصيات التي عاصرت القائد المؤسس، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين والباحثين والخبراء من الجامعات الخليجيّة والمؤسسات التعليمية والجهات المعنيّة بالتراث والتاريخ.

حفظ التراث

ويستعرض المؤتمر الذي ينطلق في 10:00 صباح اليوم، سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجهوده في حفظ التراث، وتكريس ممارساته باعتباره مكوناً مهماً للهوية الوطنية، ويبرز بالتالي أهمية المصادر الشفهيّة في حفظ وصون التراث الخليجي المشترك، إلى جانب بحث توظيف رؤية وممارسة الراحل الكبير للتراث في تطوير مسيرة العمل الثقافي والتراثي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، واستدامة ممارسته وتقديم استراتيجيّة وطنية متكاملة لحفظ التراث.

ويأتي تنظيم المؤتمر امتداداً للمؤتمرات الخليجيّة السابقة، التي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي منذ عام 2010، بهدف تبني رؤيّة خليجيّة حول دور القيادة في صون التراث وبناء الهويّة.

ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من قبل الجامعات والوزارات والهيئات الحكومية والخاصة في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها الجامعات في دولة الإمارات، والأرشيف الوطني، ووزارة الثقافة وتنميّة المعرفة، ووزارة التربيّة والتعليم، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومعهد الشارقة للتراث، ونادي تراث الإمارات، والاتحاد النسائي العام، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانيّة، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة سلامة بنت حمدان، ومجموعة من كبار السن وممارسو فنون الأداء الشعبي، ومركز ذاكرة، إلى جانب مجموعة من الجامعات من كل من السعوديّة، والبحرين، والكويت، وعُمان.

الرؤية والفكر

تقام الجلسة الأولى بعنوان «زايد والتراث (الإنجاز والإعجاز)»، بمشاركة معالي زكي نسيبة وزير دولة، الذي سيقدم ورقة بعنوان حديث الذكريات، والدكتور محمد بن مسلم بن حم نائب الأمين العام لمنظمة إمسمام في الأمم المتحدة، عضو أسبق في المجلس الوطني الاتحادي، ويقدم ورقة بعنوان "زايد والتراث: أصالة قائد"، أما علي حمد الكندي المرر مستشار التراث في منطقة الظفرة فيستعرض في ورقته «زايد والظفرة ذكريات تاريخية وتراثية».

رؤية

تهدف جلسات المؤتمر إلى الكشف عن الكثير من التفاصيل المتعلقة برؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجال الحفاظ على التراث الوطني وصونه، وهو ما يسهم في تنظيم أعمال حفظ التراث وضمان استدامته.