«بوكس بارك» تستقطب الفنانين الموهوبين

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تواصل «بوكس بارك»، الوجهة العصرية المتميزة من «مِراس»، استقطاب عشاق الفنون والموسيقى إلى احتفالات «الستريت آرت» أيام الجمعة والسبت من 06:00 مساءً حتى 10:00 مساءً. وتتيح فعالياتها للفنانين الموهوبين، من كل الأعمار، فرصة إطلاق العنان لإبداعاتهم الفنية من خلال الرسم على الكانفاس ولوحات الفسيفساء وغيرها الكثير.

وعلى مدار الفعاليات التي تتم في الوجهة لغاية 10 نوفمبر المقبل، تترافق أنشطة الرسم وتصميم الجداريات مع أنغام موسيقى «الدي جيه» الإيقاعية، فضلاً عن المشاركة في منصة الرسم على الوجوه والوشم بالألوان المخصصة للصغار.