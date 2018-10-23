«مهرجان السيف» عروض تتهادى على خور دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تكشف وجهة «السيف» الجذابة على الواجهة المائية من «مِراس»، والممتدة على طول خور دبي، عن برنامجها الموسمي الجديد في «مهرجان السيف على خور دبي»، لتقدم للمقيمين والزائرين فرصة لاختبار أجواء احتفالية مذهلة على امتداد خور دبي ، مليئة بالفعاليات حتى نهاية العام الجاري.

وفي هذا الموسم، تكتسي وجهة «السيف» بحلّة احتفالية تنبض بالحياة والنشاط، بديكوراتها المذهلة المتنوعة، وسوق الواجهة المائية، وأنغام الموسيقى الحماسية، وألعاب الركوب والفعاليات الممتعة، والبوب كورن والحلويات الملونة الشهية.

تجربة

وخلال احتفالات المهرجان، يختبر الزائرون تجربة تسوق جديدة تماماً في سوق الواجهة المائية التي تحفل بديكوراتها الرائعة، وتمتلئ بالمنصات المخصصة لبيع المنتجات المحلية، مثل المشغولات اليدوية التقليدية، والديكورات المنزلية، والهدايا التذكارية والإكسسوارات والمجوهرات، كما يتضمن المهرجان فعاليات ترفيهية رائعة وملائمة للعائلات، مثل ألعاب الركوب المتنوعة، وألعاب التحدي التي تتيح مجالاً للفوز بألعاب خفيفة، وغيرها من الهدايا الرائعة.

عروض

ويقدم الفنانون المتجولون والعازفون ولاعبو الخفة في «السيف» عروضاً ترفيهية مفاجئة للزوار، ويمكن للأطفال الذي تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عام الاستمتاع بالأنشطة والألعاب المطاطية المفضلة لديهم في منطقة الألعاب الخفيفة المخصصة لهم «سوفت بلاي»، وابتداءً من شهر نوفمبر المقبل، تكتمل الإثارة مع «حديقة حيوانات المزرعة» التي تتيح للصغار فرصة التفاعل المباشر مع حيوانات المزرعة الداجنة، وبالإضافة إلى ذلك، تشهد ليالي الخميس طوال فترة المهرجان عروضاً سينمائية مجانية للصغار في إطار فعالية «خميس أفلام الهواء الطلق»، حيث سيحظى الزائرون الصغار بأوقات ممتعة في مشاهدة العروض السينمائية المتميزة على الوسائد المريحة، وفي «ليلة الموسيقى» التي تقام يوم الجمعة، تقدم «السيف» عروضاً مباشرة للموسيقى العربية والغربية.

فرصة

يوفر المهرجان فرصة مثالية للاستمتاع بوجبات الطعام الشهية، مع جلسات مذهلة مطلة على مياه خور دبي الرائعة، والمشي والتنزه بين مختلف مواقع الجذب الترفيهية في «السيف».