«مسرح الشيف».. مواهب عالم الطهي تلتقي في دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

ينطلق «مهرجان المأكولات المتخصصة»، بدورته 9 يوم 30 أكتوبر الجاري ويستمر لغاية 1 نوفمبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يستعدّ لرفع الستار عن فعالية «مسرح الشيف» الفريدة والوحيدة من نوعها، والتي ستجمع مجموعة كبيرة من أفضل المواهب في عالم الطهي، وتضم قائمة المشاركين مجموعة من ألمع رؤساء الطهاة وغيرهم من الحاصلين على نجوم ميشلان من ثمانية بلدان مختلفة، إلى جانب عدد من المواهب الصاعدة والمتخصصين في إعداد البيتزا من الإمارات.

علاوةً على ذلك، ستتضمن الفعالية مجموعة من العروض الحية المميزة مثل عروض المطابخ وركن المعجنات و«الجيلاتو»، والمهارات اليدوية في إعداد البيتزا، والتي سيتمّ عرضها على ثماني شاشات ضخمة بهدف تعزيز مشاركة الجمهور وإتاحة الفرصة لمشاهدة العرض المتميز الذي سيقدمه كبير طهاة الأميركي الشهير والتر بوتنزا، ما يوفر للجميع تجربة طهو لا تضاهى.

ووفقاً للشيف دييجو آيرا بيفا، المدير العام لشركة «إيتاليان ريستورانت كونسلتنج» (IRC)، الجهة المنظمة للمعرض المميز، فقد صمم النهج الفريد لـ«مسرح الشيف» بعناية فائقة للاستفادة من فنون الطهي كوسيلة لتسليط الضوء على أهم التوجهات السائدة في القطاع أمام مصنعي ومنتجي الأغذية والمشروبات في المنطقة.

تحدي الطهاة

ستتضمن العروض الحية على خشبة «مسرح الشيف» مسابقة «تحدي طهاة الفنادق الشباب»، والتي تضم 30 طاهياً موهوباً من بعض الفنادق الرائدة في المنطقة ممن تقل أعمارهم عن 30 عاماً. وسيتعين على الفرق المؤلفة من ثلاثة طهاة من كل فندق إعداد قائمة طعام مكونة من ثلاثة أطباق خلال ساعة واحدة باستخدام المكونات الموجودة في «الصندوق الأسود» فقط. لتقوم لجنة التحكيم بتقييم الفرق المشاركة وفقاً لمهاراتهم وموهبتهم والقدرة على الابتكار والتكيف، حيث لن يتم الكشف عن المكونات المستخدمة إلا عند انطلاق المسابقة.

وسيحجز الفريقان الفائزان بالمراكز الأولى مكاناً لهما في نهائيات المسابقة العالمية في إيطاليا، كما سيشهد المسرح منافسة فريدة بين أكبر الأسماء المتخصصة بتحضير البيتزا في الإمارات سعياً للتويج بلقب «ماستر أوف بيتزا»، حيث سيحصل الفائز على فرصة تمثيل الدولة في «المسابقة العالمية للبيتزا» بإيطاليا. وعلاوةً على ذلك، سيكون هناك جائزة خاصة بصانع أفضل حلوى «تيراميسو» بدبي.