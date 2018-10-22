«بينالي الشارقة للأطفال» يفتح باب المشاركة في دورته السادسة

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أعلنت اللجنة المنظمة لبينالي الشارقة للأطفال، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في دورته السادسة، للأطفال الموهوبين والمبدعين من جميع أنحاء العالم من 6-18 عاماً، وتنطلق الدورة السادسة من بينالي الشارقة للأطفال الذي تنظمه «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين تحت شعار «المستقبل بحدود خيالك»، وتقام بالتعاون مع شركة «المخترعون الصغار» البريطانية، لمنح الأطفال فرصة التعبير عن أنفسهم وتشجيعهم على تقديم إبداعات وأفكار من وحي خيالهم وتصورهم للمستقبل.

إبداع

وقالت ريم بن كرم، رئيس الدورة السادسة لبينالي الشارقة للأطفال: «على مدار ست دورات تمكن بينالي الشارقة للأطفال من ترسيخ رؤية واضحة تسعى إلى تنشئة جيل من الأطفال واليافعين المبدعين والموهوبين، الذين يحملون ثقافة بلدانهم ويشاركونها مع أطفال العالم، لينشروا معاني الحب والسلام برسوماتهم الفنية»، وأضافت بن كرم: «تتميز دورة هذا العام بأنها ستنقل إبداعات الأطفال إلى مستوى جديد، فالتعاون مع شركة (المخترعون الصغار) سيتيح لأفكار وإبداعات الأطفال أن تتجسد على أرض الواقع، مما يسهم في نقل تجربة بينالي الشارقة للأطفال إلى مقر الشركة في المملكة المتحدة».