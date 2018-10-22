فنون «البندقية» تتألق في «سيتي ووك»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أطلقت «سيتي ووك» هذا الأسبوع موسم فعاليات الهواء الطلق مع احتفالية «ستريت فيست» المستوحاة من مدينة البندقية الإيطالية، حيث تحولت هذه الوجهة الفريدة من «مِراس» إلى ملتقى للفعاليات النابضة بالحياة، مع مجموعة من العروض والأنشطة الملائمة لجميع أفراد العائلة. وستقام الأنشطة في نهاية كل أسبوع (من الخميس إلى السبت) بدءاً من الساعة 5 مساءً إلى 10 ليلاً حتى 3 نوفمبر.

استعراضات

من بين أبرز الفعاليات التي تقدمها سيتي ووك، الاستعراض الفينيسي الكبير الذي يضم مجموعة من الفنانين الاستعراضيين، بما في ذلك الراقصون، والموسيقيون، والمغنون الذين سيقدمون الأغاني الإيطالية الكلاسيكية، والجوالون على السيقان الخشبية، وبهلوانات الدراجات.

ولم ينس المنظمون نصيب الأطفال في هذه الفعاليات، حيث توجد منطقة مخصصة للصغار، مصممة على الطراز الفينيسي، وتعد مكاناً مثالياً للأطفال لكي يجربوا ارتداء الأزياء والأقنعة أو ابتكار إبداعاتهم الفنية الطفولية في ورش العمل الخاصة بهم. وتكتمل هذه التجربة الفينيسية الساحرة مع منصة خاصة لالتقاط الصور. وتقع منطقة الأطفال مقابل «جوديفا»، بالقرب من النافورة.