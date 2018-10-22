«دبي وتراثنا الحي » يواصل التعريف بالحرف التقليدية والفنون الشعبية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع القرية العالمية أخيراً في دبي. وكان سعید محمد النابودة، ممثلاً عن الهيئة في هذه الاتفاقية بصفته مدیرها العام بالإنابة، بينما وقّع عليها ممثلاً للقرية العالمية بدر أحمد أنوهي، بصفته رئيسها التنفيذي.

وبموجب المذكرة، ستقوم دبي للثقافة بتنظيم «مهرجان دبي وتراثنا الحي»، في النسخة التاسعة في القرية العالمية، حيث ستتواصل فعالياته خلال الفترة من 30 الجاري حتى أبريل 2019، بهدف الترويج للموروث الوطني، وتعريف كل أطياف المجتمع من مواطنين، ومقیمين، وسياح، بالحرف الإماراتية التقليدية والفنون الشعبية، من أجل حفظ وتعزيز القيم الأصيلة والصناعات التقليدية بالدولة.

وقال سعيد النابودة: إننا نفخر بالتعاون مع شركائنا في القرية العالمية، الذين نرتبط معهم بعلاقة وثيقة، خصوصاً بعد النجاح الهائل الذي حققه المهرجان الذي تم تنظيمه في القرية العالمية العام المنصرم، حيث نرى فيها وجهة مثالية للتفاعل مع الجماهير من مختلف جنسيات العالم ممن يقصدون القرية العالمية، للتعريف بثقافتنا وتراثنا، بما يتماشى مع مهمتنا الرامية لتعزيز مكانة دبي بوصفها مدينة عالمية خلاقة ومستدامة للثقافة والتراث والفنون والآداب.

وأضاف النابودة: نعمل دائماً في دبي للثقافة لدعم قطاع التراث في دولة الإمارات، حيث نبرم الشراكات ونطلق المبادرات والمشاريع المختلفة بهدف صون التراث المحلي ودعم الحرفيين والفنانين المحليين، والمحافظة على الحرف اليدوية التقليدية المعنية بالموروث الإماراتي الأصيل وتطورها، بما يتماشى مع محاور مبادرة «عام زايد 2018»، للاحتفاء بإنجازات المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأعرب بدر أنوهي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع هيئة دبي للثقافة والفنون، وقال: نحرص في القرية العالمية دائماً على تقديم الثقافة الإماراتية بأبعادها المختلفة وتراثها الغني، وتقديمها بأبهى حللها وصورها الصحيحة التي تعكس أصالتها المتميزة أمام الملايين من الضيوف المقيمين والسيّاح.

ونحن على ثقة بأن تعاوننا الاستراتيجي مع هيئة الثقافة والفنون سيلعب دوراً مهماً في موسمنا الثالث والعشرين من خلال استضافة مهرجان دبي وتراثنا الحي.