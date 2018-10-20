نيويورك تايمز: دبي أولى مدن الشرق الأوسط في استضافة «بيغ باد وولف»

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن دبي هي الأولى على مستوى الشرق الأوسط التي تستضيف معرض «بيغ باد وولف».

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نقلاً عن الصحيفة الأميركية، تغريدة جاء فيها: معرض «بيغ باد وولف للكتاب» يفتح أبوابه لأول مرة في الشرق الأوسط، في دبي، حيث يقوم بعرض 3 ملايين كتاب حالياً بأسعار مخفضة.

المعرض مفتوح على مدار الساعة، ويأمل المنظمون في جذب ما يصل إلى 300 ألف زائر خلال 11 يوماً يتواجد خلالها في دبي. وفي تغريدة أخرى نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، جاء فيها: حضور كبير يشهده معرض الكتب الأضخم عالمياً «بيغ باد وولف» في يومه الثاني (أمس) الذي يقام في مدينة #دبي للاستوديوهات.

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