متحف شاتارابتي شيفاجي.. رحلة ساحرة عبر الزمن

المصدر: الهند - وفاء فاروق

يعتبر متحف أمير ويلز أو كما يعرف الآن باسم متحف شاتارابتي شيفاجي مهراجي من أهم المعالم السياحية فى الهند على الإطلاق، فهذا المتحف الموجود في مدينة مومباي يستقطب أكثر من 2000 زائر يومياً ما بين سائحين أو أبناء الهند.

ويرجع تاريخ هذا القصر الذي تحول إلى متحف لعهد الاحتلال الإنجليزي وبعد فترة تم تحويله إلى متحف باسم أمير ويلز إلى أن قامت الحكومة الهندية بتغيير اسمه ليصبح باسم المحارب الهندي العظيم شاتارابتي شيفاجي.

المتحف يحتوي على قطع فنية ومنحوتات نادرة | من المصدر

منحوتات نادرة

ويحتوي المتحف ذو الطراز الإنجليزي القديم على ثلاثة أقسام، لذلك تم تقسيمه إلى ثلاثة طوابق دائرية الشكل، القسم الأول منه هو قسم التاريخ الطبيعي ويحتوي على قطع فنية ومنحوتات نادرة وكذلك أدوات حرب وملابس قديمة وقطع ذهبية ثمينة كانت تستخدمها النساء سابقاً للتزين، والطابق الثاني هو قسم الفن ويضم العديد من اللوحات القديمة لأشهر الفنانين الهنديين أو الإنجليز، أما القسم الثالث فهو قسم الآثار ويضم قطعاً أثرية ترجع إلى العصور القديمة وعصر الفتح الإسلامي والمغول حتى عصر الاحتلال البريطاني، وعلى الرغم من أن المتحف يعتبر صغيراً من حيث المساحة إلا أن التجول فيه قد يأخذ من وقتك أكثر من 4 ساعات متواصلة لأن كل قطعة موجودة في أقسامه الثلاثة تجبر أي شخص على أن يتأملها فترة ويصاب بالذهول من روعة ما يراه أمامه وخاصة بعد تجديده قام المسؤولون عنه بوضع موسيقى هادئة مع بعض العطور الهندية لتكتمل اللمسة التاريخية للهند القديمة وتجعلك تستنشق عبق التاريخ وتتوحد معه خلال فترة تواجدك داخل أروقة المتحف، بعد الانتهاء من جولة المتحف يأتي القسم الثاني من الزيارة وهو التجول في الحدائق المحيطة بالقصر والتمتع بالهدوء والطبيعة كذلك التقاط الصور التذكارية، أما قبل أن ترحل عن المتحف فلا تنس أن تزور المتجر الخاص به والذي يحتوي على العديد من النماذج المصغرة لما يحتويه المتحف والعديد من الهدايا التذكارية القيمة في الوقت ذاته.

نوع الزائر

أسعار الدخول إلى المتحف تختلف على حسب نوع الزائر، ولكن في جميع الأحوال فهي لا تتعدى خمسمئة روبية أي ما يعادل 9 دولارات، هذا في حالة رغبتك في اصطحاب كاميرا خاصة والتقاط العديد من الصور، أما الزيارة العادية فهي فقط 85 روبية أي لا تتخطى دولارين.

المتحف متاح يومياً للزائرين، عدا يوم الإثنين، من العاشرة والربع صباحاً وحتى السادسة مساء، وهو يبتعد فقط مسافة 300 متر عن بوابة الهند المعروفة، والتي تعتبر هي أيضاً من أهم المعالم السياحية داخل مدينة مومباي.

وأمير ويلز الذي سمي المتحف باسمه، هو الملك إدوارد الثامن الذي تولي عرش بريطانيا في الفترة ما بين يناير 1936 وتنازل عنه في ديسمبر من العام ذاته، ويعد إدوارد الثامن الحاكم البريطاني الوحيد الذي تنازل متعمداً عن الحكم كما أن فترة حكمه تعتبر ثالث أقصر فترات الحكم في تاريخ بريطانيا بعد ليدي جين غراي و إدوارد الخامس.