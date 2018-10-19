«بيغ باد وولف» يوفر خيارات لا متناهية لعشاق القراءة

المصدر: دبي ـ غساب خروب

كعادتها دبي، لا يمرّ يوم إلا وتفاجئ العالم بإنجاز جديد، أو رقم قياسيّ، أو حدث فريد، على كل الصعد والمستويات. ومعرض «بيغ باد وولف» الذي تحتضنه «دانة الدنيا» لا يخرج عن فلك ما تتحفنا به دبي كل يوم، حيث نجحت في إعادة الألق والروح إلى الكتاب الورقي، عبر هذا المعرض الذي يقام بالشراكة بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

والمجلس الوطني للإعلام، ومدينة دبي للإنتاج، وينثر بين أركانه 3 ملايين كتاب، لآلاف الزوار، الذين يتهافتون على المعرفة التي تنثرها دانة الدنيا في هذا الحدث على مدى 11 يوماً، ليواكب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي طالما دعا إلى اتخاذ المعرفة طريقاً من أجل النهوض بالوطن.

في «بيغ باد وولف» كانت آلاف العناوين، والكتب الملونة بانتظار الصغار والكبار على حد سواء، التي يقدمها المعرض بخصومات تصل إلى 80%، ليشبع بها شهية عشاق القراءة والثقافة في أحد أضخم معارض الكتاب في العالم، لتؤكد دبي من خلاله ريادتها في كل المجالات.

الزائر للمعرض قد يستغرب نوعاً ما من الزوار الذين آثروا دفع عربات التسوق أمامهم وقد امتلأت عن آخرها بالكتب، في مشهد مثير للفرح، بمدى ارتفاع قيمة الكتاب لدى سكان «دار الحي».

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