ياسين سالم يحقق إنجازاً في تحدي القراءة العربي 2018

المصدر: دبي - البيان

حقّق ياسين سالم، طالب السنة الرابعة في مدرسة «هورايزن» الإنجليزية، إنجازاً متميزاً وأصبح واحداً من الفائزين في نسخة عام 2018 من «تحدي القراءة العربي»، وتسلّم ياسين جائزته إلى جانب شهادة تقديرية لإنجازه الأدبي الاستثنائي خلال حفل تكريمي استثنائي أُقيم في الرابع من أكتوبر.

وتتبوّأ المدرسة، التي تتُبع المناهج البريطانية وتتخذ من دبي مقرّاً لها، مكانة رائدة فيما يتعلق بتحفيز طلابها على الانخراط في المجتمع المحلّي والمشاركة في أنشطته التي تساهم في تعزيز تطورهم. وخلال هذا العام، شارك 12 طالباً من طلّاب المدرسة في مسابقة «تحدي القراءة العربي» السنويّة، التي كان ياسين واحداً من الفائزين الـ 46 فيها متفوقاً على 350 ألف مشارك من مختلف البلاد العربية.

وقال إيان والاس، مدير المدرسة: «نفخر بالجهود التي بذلها طلابنا بالتحدي، بما فيهم ياسين الذي أثمر عمله في تحقيق هذا الإنجاز الكبير في المسابقة».