«زمن اليباب» يحصد جائزة أفضل عرض متكامل

المصدر: دبي- رشا عبد المنعم

اختتمت فعاليات مهرجان دبي لمسرح الشباب مساء أول من أمس دورته الثانية عشرة، والذي أقيم في الفترة من 6 -17 أكتوبر الجاري، على خشبة مسرح ندوة الثقافة والعلوم وتحت رعاية ودعم هيئة دبي للثقافة والفنون.

وحضر حفل الختام، سعيد النابودة المديرالعام بالإنابة لهيئة دبي للثقافة والفنون، ومحمد سيف الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح، والدكتور صلاح القاسم، مستشارهيئة دبي للثقافة والفنون، وفاطمة الجلاف، مدير قسم المسرح ورئيس مهرجان دبي لمسرح الشباب، والفنان مرعي الحليان شخصية العام المسرحية.

شغف الموهبة

وفي سياق حفل ختام المهرجان كشفت لجنة التحكيم بحضور الكاتب المسرحي جمال سالم رئيساً للجنة، وأعضائها الكاتبة باسمة يونس، وعيسي كايد، وخليفة التخلوفة، ووليد الزعابي، عن العروض الفائزة وجوائز التمثيل وفقاً لتداول الأسس والمعايير آخذة بالاعتبار ضرورة التعامل الشفاف مع المواهب الشابة التي يتبناها المهرجان، حيث شاهدت اللجنة العروض التسعة، وتم توزيع الجوائز البالغ عددها 16 جائزة على مستحقيها، وكانت الجوائز على النحو الآتي: جائزة المواهب الجديدة فاز بها خلف جمال فيروز، على إخراج مسرحية «ألغام» لفرقة المسرح الحديث في حين ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى المخرجة والممثلة إلهام محمد عن «آخر ليلة باردة» لفرقة مسرح خورفكان، وللمخرج إبراهيم القحومي عن مسرحية «صدأ» لفرقة مسرح دبا الفجيرة، وفازت مرام عبد الله صالح بجائزة أفضل ماكياج عن مسرحية «زمن اليباب»، لفرقة مسرح دبي الأهلي.

ومن جانب آخر حصد خميس الشحي جائزة أفضل أزياء مسرحية عن «كونتينرز»، لفرقة مسرح بني ياس، واقتنص عبد الله الجروان جائزة أفضل مؤثرات صوتية عن مسرحية «أنا لست..أنا» لفرقة مسرح الشارقة، ونال راشد عبد الله جائزة أفضل إضاءة عن مسرحية «صدأ» لفرقة مسرح دبا الفجيرة، فيما ذهبت جائزة أفضل ديكور للمخرج سالم التميمي عن مسرحية «زمن اليباب»، لفرقة مسرح دبي الأهلي.

قضايا شبابية

وكانت اللجنة التنظيمية للمهرجان قد حددت 15 معياراً لاختيار العروض المشاركة، ومنها أن يكون الشكل العام للنص المسرحي متجانساً ومترابطاً وأن تكون فكرة العرض واضحة ومفهومة، وتجسد القضية الشبابية الأساسية وتمتاز بالأصالة والإبداع، وأن تتناسب الفكرة أو القضية مع عادات وتقاليد الإمارات.

تقييم اللجنة

وفى ذات السياق حجبت لجنة التحكيم جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ وأبقت على جائزة أفضل ممثل دور ثان، وحصل عليها بدر البلوشي عن دوره في مسرحية «كونتينرز» لفرقة مسرح بني ياس، واستطاعت نورة بطلة مسرحية «آخر ليلة باردة» وهي من إنتاج مسرح خورفكان جائزة أفضل ممثلة دور أول، وعن دوره في مسرحية «ألغام» التي انتجتها فرقة المسرح الحديث، فازمحمد عادل بجائزة افضل ممثل دور أول.

والجدير بالذكر أن العمل ككل نال جائزة افضل عرض مسرحي باللغة العربية، كما نال أحمد عبد الله جائزة التأليف عن مسرحية «صدأ» لفرقة مسرح دبا الفجيرة ومنحت جائزة أفضل إخراج لسالم التميمي عن مسرحية «زمن اليباب» لفرقة مسرح دبي الأهلي كما أن العمل أيضا حصد جائزة أفضل عرض متكامل.

رؤى فنية

وخصصت اللجنة جلسة خاصة لكل عرض، تدارس فيها الأعضاء بعين فاحصة الفنيات والتقنيات والاشتغالات المتنوعة والمختلفة على صعيدي الرؤى الإخراجية وتقنيات الأداء لدى الممثلين والممثلات، وكانت عين اللجنة تبحث بحساسية عالية عن الومضات الفنية الإيجابية وتفتش عن التجليات الإبداعية لدى المشاركين تماهياً مع هذا المهرجان الذي تسعى أهدافه إلى المواهب الشابة اللافتة واللماحة، وعمل أعضاء اللجنة خلال تلك الجلسات النقاشية بحيادية عالية وشفافية مطلقة بغية الوصول إلى تقييم علمي أكاديمي يدعم ويشجع المواهب البارزة وإعطائها حقها من التكريم.