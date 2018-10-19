«جمعة الماجد» يحتفي بيوم الوثيقة العربية

المصدر: دبي - البيان

بمناسبة يوم الوثيقة العربية نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث محاضرة أول من أمس بعنوان: «واقع الوثائق والأرشيف في العالم العربي- نظرة تقويمية»، قدمها الدكتور طه نور المشرف العلمي على الوثائق والأرشيف بالمركز، وحضرها جمع من العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

بدأت المحاضرة بعرض فيلم عن ترميم الوثائق في مركز جمعة الماجد، وطرق حفظها مادياً، ثم تناول الدكتور طه نور ثلاثة محاور هي: مفاهيم علم الوثائق والأرشيف في العالم العربي بين النظرية والتطبيق، والمعايير الدولية في إدارة الوثائق والأرشيف: الواقع والمأمول، وإشكاليات إدارة الأرشيفات في العالم العربي. وقد طرح المشاركون العديد من المداخلات والمناقشات التي أثرت الحدث، وساهمت في تنويع الاستفادة.