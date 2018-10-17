«الجميلة النائمة» في «دبي أوبرا» أبريل 2019

المصدر: دبي - البيان

تقدم فرقة الباليه الوطنية الأوكرانية رائعة تشايكوفسكي «الجميلة النائمة» على مسرح دبي أوبرا يومي (26-27) أبريل المقبل، وذلك خلال عرضين يبدأ في الساعة الثانية بعد الظهر، والساعة 8 مساءً، للجمهور الذي يتابع هذه العروض الرائعة.

وتتحدث قصة «الجميلة النائمة» عن لعنة جنّية شرّيرة حلّت على أميرة جميلة بلمسةٍ واحدة لمنولٍ وتغرقها في سبات عميق مسحور لا يزول تأثيره إلّا بلمسةٍ من أمير. وتشكّل القصة الكلاسيكية «الجميلة النائمة» إطاراً لأحد أروع عروض الباليه الكلاسيكي وأكبرها على الإطلاق، على أنغام موسيقى تشايكوفسكي العذبة والرومانسية.

وقال جاسبر هوب، الرئيس التنفيذي لـ«دبي أوبرا» : «تُعدّ رائعة الباليه الكلاسيكية «الجميلة النائمة» مسرحية مثالية لكل العائلة ولكل من ينتظر أن يُسحَر بإنتاجٍ ضخم ورائع لهذه القصة الخيالية الشهيرة، وتتوافر 4 عروض فقط، فبادر بالحجز باكراً».

كان أوّل عرض لمسرحية «الجميلة النائمة» في مدينة سانت بطرسبرغ عام 1890، حيث أضفى المزيج الرائع من الرقص المبدع، وشخصيات القصّة الخيالية والمشاهد الباهرة بهجة غامرة في نفوس الحضور دامت لفترةٍ أطول من الوقت المُقدّر لسبات الأميرة «أورورا» وصحوتها السحرية منه.

كما أنّ عرض باليه «الجميلة النائمة» كناية عن تجربة ساحرة لكّل العائلة تحييها فرقة الباليه الوطنية الأوكرانية التي تحتفل هذه السنة بعيدها 150، مع جولة عالمية كبيرة ترافقها أوركسترا سيمفونية حيّة ومجموعة من الأزياء المذهلة بتصاميم من القرن 18، من فساتين وشعر مستعار لـ42 راقصاً.