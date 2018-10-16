عروض «أعشق الستريت آرت» في «بوكس بارك»

المصدر: دبي - البيان

ينطلق في «بوكس بارك»، الوجهة العصرية من «مِراس»، موسم فعاليات الترفيه الخارجية في الهواء الطلق مع احتفال «أعشق الستريت آرت»، الحدث التفاعلي المخصص لعشاق الفن والموسيقى ونكهات الطعام العالمية.

وعلى مدار 4 عطلات نهاية الأسبوع خلال الفترة بين 19 الجاري و10 نوفمبر المقبل، تبدأ «بوكس بارك» احتفال الفنون بعروضه الفنية الرائعة، وورش العمل التفاعلية التي تتيح لعشاق الفنون فرصة التواصل في الهواء الطلق، ومتابعة فعاليات الرسم وتصميم الجداريات على أنغام موسيقى الدي جي، والمشاركة في منصة الرسم على الوجوه والوشم بالألوان المخصصة للكبار والصغار على حد سواء.

فرصة

وانسجاماً مع الفكرة التي تقول «إن الفن علاج للروح»، سيحظى زوار «بوكس بارك» بفرصة للمشاركة في تصميم الأعمال الفنية، واستعراض مواهبهم على جداريات فن الشارع الموزعة في أرجاء الوجهة، والتي تشمل لوحات الفسيفساء، والرسم على الكانفاس.