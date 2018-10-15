بيت الشعر بالفجيرة يحتفي بديوان «الإمارات في القلب»

المصدر: الفجيرة - البيان

نظم «بيت الشعر» في الفجيرة، التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، حفل توقيع ديوان «الإمارات في القلب» للشاعر الدكتور طلال الجنيبي، حيث قرأ خلال الحفل باقة متنوعة من قصائده، مثل: «فضاء زايد»، و«توقيع صوتي»، و«شوق الشوق» و«حد الزمن»، وغيرها من قصائد الديوان الذي يعد ـ وفقاً لمؤلفه ـ أول ديوان وطني للشعر الفصيح في تاريخ الإمارات يصدر في عام زايد، ويتناول العديد من القضايا الوطنية المعاصرة، ويتطرّق إلى جوانب مهمة لم يتم تناولها مسبقاً.

وقال الجنيبي: «سيظل حفل هذا التوقيع مميزاً لكونه جاء في المكان المميز وسط هذه النخبة الأدبية الرائعة، ذلك أن جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية دائماً تقدم مبادرات مميزة، وتحرص على احتضان كل منتج يحمل رائحة الوطن وعطر الروح، لذلك فإن توقيع الديوان هو خطوة من خطوات الإبداع والإمتاع التي من خلالها يستطيع المنتج الفكري والإبداعي أن يطل على جمهوره في فجيرة الثقافة والجمال». وحضر الحفل عدد من المثقفين والشعراء ومتذوقي الشعر، وذلك في مقر مركز الكتب والتوثيق التابع لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.