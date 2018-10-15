«معهد التراث» يستقبل وفد غرفة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل معهد الشارقة للتراث، مؤخراً، وفد غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بهدف التشاور وبحث سبل التعاون وتقوية التواصل بين الطرفين، إلى جانب التعرف على أفضل الممارسات في قطاع المهرجانات والفعاليات، والاطلاع على تجربة المعهد في تنظيم الفعاليات والأنشطة، وحضر الاجتماع صقر محمد، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في المعهد، وخولة الشامسي مدير إدارة الفعاليات والأنشطة في المعهد، فيما مثلت هناء حمود السويدي رئيس قسم المهرجان والعروض، غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالإضافة إلى عدد من موظفي المعهد والغرفة.

وخلال الاجتماع، أشاد صقر محمد، بمبادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والتي تنّم عن الوعي بضرورة التواصل والتنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية بغية تعزيز الشراكة والتعاون المثمر بينها للنهوض بمستوى الأداء إلى أعلى المستويات.

من جانبها، أشادت هناء حمود السويدي، بإنجازات المعهد الكبيرة ومشاريعه الواعدة التي تعمل على التعريف بتراث الإمارات وثقافتها والترويج لها على أوسع نطاق.