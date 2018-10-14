«محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» تستعرض معايير جائزتها في السعودية

المصدر: دبي - البيان

شارك وفد من مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في «منتدى الجوائز العربية»، الذي نظّمته جائزة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية بهدف تدعيم وتطوير سبل التعاون في المجال العلمي والثقافي والتبادل المعرفي بين مؤسَّسات الثقافة العربية المانحة للجوائز المختلفة، وناقش جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة خلال اجتماعه مع مسؤولي الجوائز، معايير وآليات جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وذلك بحضور عبدالعزيز السبيل الأمين العام لجائزة الملك فيصل وعدد من ممثلي الجوائز العربية، وتمَّ خلال الاجتماع استعراض القواسم المشتركة بين الجوائز العربية وأوجه الاختلاف في ما بينها، إلى جانب بحث أهميتها في تحفيز إنتاج ونشر المعرفة، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب وإيجاد أفضل السبل لمواجهة التحديات.

بناء

وقال جمال بن حويرب في كلمته خلال الاجتماع: إنَّ تأسيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة جاء ترجمة للإيمان العميق لقيادتنا الرشيدة بأهمية تحفيز المعنيين بمجالات المعرفة، وتشجيعهم على الإبداع والتقدم في تطوير مسارات نقل ونشر المعرفة حول العالم، وسعياً نحو تكريم أصحاب الإسهامات المتميزة بمختلف مجالات المعرفة، والمساهمة ببناء اقتصاد معرفي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأضاف: منذ انطلاقتها الأولى، اكتسبت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أهمية خاصة، كما استقطبت اهتماماً كبيراً من المبدعين والمعنيين بالشأن المعرفي من الأفراد والمؤسَّسات من مختلف أنحاء العالم، لكونها تحمل اسم قائد عظيم وملهم للملايين، هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي كان وما زال الداعم الأول للمبدعين والمبتكرين في كل مكان، والمشجع الدائم للإنجازات الفكرية والإبداعية القادرة على خدمة الإنسانية وتسهيل حياة البشر.

تكريم

وأوضح ابن حويرب أنَّ الجائزة ركّزت منذ بدايتها على تكريم أفضل الإنجازات المعرفية من جهود البحث العلمي، والاختراعات المبتكرة، إلى تطوير المؤسَّسات التعليمية والثقافية، ونجاحات مؤسَّسات الطباعة والنشر وتطوير المحتوى، التي أحدثت بمجملها تغييراً إيجابياً في مجتمعاتنا وفي عمليات نشر ونقل المعرفة.

وضمن فعاليات المنتدى تمَّ عقد ندوتين، الأولى بعنوان «الجوائز العربية.. الواقع والرؤى المستقبلية»، التي أدارها الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، علي بن تميم، وشارك فيها أسعد عبدالرحمن، وفالنتينا قسيسية، وهنري العويط، وحملت الندوة الثانية عنوان «الجوائز العربية.. الفائزون والأثر».

توصيات

خرج الاجتماع بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها الموافقة على تأسيس منتدى الجوائز العربية ويكون مقره في «جائزة الملك فيصل»، وأن تكون الجوائز الحاضرة للاجتماع هي الأعضاء المؤسِّسة للمنتدى والتي ستجتمع بشكل دوري، كما أوصى المنتدى بتكوين مجلس تنفيذي، وتأسيس بوابة إلكترونية للجوائز العربية، والتعاون على تبادل المعلومات بين الجوائز التي تعزز العمل الثقافي العربي المشترك، وتحفيز المبدعين والمفكرين من أبناء الأمة العربية.