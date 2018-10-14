سفير الدولة بألمانيا يزور منصة مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف

المصدر: فرانكفورت - البيان

زار علي عبدالله الأحمد، سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، منصة مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف، خلال مشاركته في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في دورته الـ70.

كان في استقبال السفير في المعرض أمينة السويدي، المدير التنفيذي لشركة مسار للطباعة والنشر، حيث اطلع على شرح عن مراحل طباعة المصحف الشريف بالمركز، ومتابعة ومراقبة جميع مراحله ابتداءً من مرحلة التخطيط والتحضير الطباعي إلى مرحلة الطباعة إلى مرحلة الخياطة والتجميع، إضافة إلى التدقيق النهائي قبل التسليم من قبل لجنة المراجعة والتدقيق التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بدبي، كما اطلع على ترجمات معاني القرآن الكريم والكتب والمطبوعات الدينية، حيث يملك المركز حقوق طباعة أكثر من 40 ترجمة لمعاني القرآن الكريم.

إشادة

وأشاد السفير الأحمد بالدور الريادي للمركز، وبالجهود المبذولة في خدمة كتاب الله وترجمة معانيه والحفاظ على المصحف الشريف من الطباعة العشوائية لخدمة الإسلام والمسلمين.

حرص

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لشركة مسار للطباعة والنشر خلال الزيارة: يحرص المركز على المشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والدولية في إطار خطته الاستراتيجية، وتأتي مشاركتنا في معرض فرانكفورت للكتاب للمرة الثانية بهدف التعريف بخدمات المركز من خلال طباعة المصحف الشريف بجميع الروايات والخطوط وترجمات معاني القرآن الكريم بأعلى المعايير العالمية، وعقد شراكات مع المؤسسات المتخصصة في طباعة المصحف الشريف بجميع أنحاء العالم.

ويعتبر معرض فرانكفورت للكتاب أكبر تظاهرة دولية ثقافية تعنى بالكتاب والأدب بصفة عامة، حيث يحتفل فى دورته الحالية خلال العام الجاري بمرور 70 عاماً على انطلاقه.