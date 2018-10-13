«زاديغ وفولتير».. أزياء تحترف البساطة وتعزز الثقة بالنفس

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

تعيد دار زاديغ وفولتير Zadig & Voltaire خلال أسبوع باريس للموضة ابتكار تصميمات بقوالب نوعية تحترف البساطة، وتحرص على أن تكون الراحة أحد أهم مواطن جمالها المحلاة بالطاقة والثقة بالنفس، مستشهدة في ذلك بأقوال الفيلسوف الفرنسي فولتير «الأناقة تجعل أكثر الأشياء شعبية رائعة»، لتقدم مجموعتها الجديدة بنسب معاكسة وتناقضات متطرّفة، وتصورات لقطع ملائمة للجنسين بتوجيه من الحدس، وربما تميل إلى كسر الأعراف والتقاليد، لتبتكر أسلوبها الخاص.

رقعات الجلود

تُظهر القطع الرئيسة في المجموعة روحاً جديدة لا تهتم باتباع خطوط الموضة ومؤشراتها بقدر اهتمامها بشخصية من يرتديها، معتمدة في ذلك على حسها المغامر وأرشيفها الغني بالإنجازات والابتكارات المتفردة، ومنها استخدام الجلود لتدخل ضمن خامات تصميمات صيف 2019 مع إضافة رقعات، إلى جانب تطريز بدرزات، إنها نقطة البداية لتصميمات الروك آند رول.

جذور الدنيم

الدنيم باهت اللون للجنسين، ينضم لقطع المجموعة بامتياز، حيث أعيد العمل عليه وتفكيكه وإعادة تركيبه. إنه أساس متمرد يمكن دائماً تحديده، لكنه ليس نفسه على الإطلاق كل مرة. فالحقيقة الثابتة أن الملابس المصنوعة من الأقمشة المحبوكة تعود لجذورها من قماش محبوك متوافق مع كنزات الكشمير الصيفي بجوانب شفافة وكنزة (jumper) تونسية، إلى جانب كنزات خفيفة ذات حياكة مجدولة.

طبعات الزهور

وكما هو الحال دائماً، تعيد العلامة التجارية التفاعل مع كلاسيكياتها الرائعة، وتضع بكل فخر علامة Woolmark Company على ملابسها المميّزة «غير الرسمية للصيف». تبث طبعة زهور عريقة الحياة في فساتين صيفية، في حين تعيد لمسات متفرّقة من الدانتيل كما يضيف التطريز الإنجليزي اللمسة الأخيرة باللون الأبيض الناصع، وتكتمل خزانة الأزياء هذه للجنسين مع بدلة توكسيدو، صدرية (Waistcoat)، وقمصان رجالية في قماش بوبلين قطني مخطط وقاسٍ.

خزانة الرجل

خلال هذه المجموعة، يتشارك الفتيان والفتيات بكل شيء، من الجاكيتات الجلدية إلى شورتات الملاكمين (boxer shorts)، كنزات مع سحاب عند الياقة (half-zip sweaters) إلى القمصان البيضاء، هي باختصار لا تخضع لهاجس الموضة غير الموحدة، وتنطلق ضمن قواعدها الخاصة، وترتدي جاذبيتها من خلال تصميمات مستقاة من خزانة الرجل وتكمل إطلالتها الرياضية فتكللها قبعة بيسبول، نظارات شمسية أو جوارب رياضية، مع ارتدائها لحذاء «Sacha» المزيّن بزخارف مستوحاة من حذاء السنيكرز، إنها أكثر من مجرّد أناقة، إنها أسلوب حياة.