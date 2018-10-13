أفلام تذرف دموعاً

المصدر: إعداد - فاتن صبح ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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في إحصاء أجرته شركة الترفيه الأميركية «نتفليكس» تحت وسم «أربعة أفلام سببت لي الانهيار»، وأعادت تغريد أفضلها، توصلت إلى تسعة أفلام أبكت الناس، وسببت لهم حزناً عميقاً. نستعرض مجموعة تتراوح بين أفلام استدرت الدموع، وأكسبت أبطالها الجوائز، وصولاً إلى كلاسيكيات الدراما الكوميدية.

1- عيد الحب الحزين «بلو فالنتيان» (2010)، من تمثيل نجمي هوليوود الحاصلين على عدة جوائز، ريان غوسلينغ وميشيل ويليامز ومسيرة عشق وشغف محفوفة بصعاب تعوق الزواج.

2- نادي الفطور «(1985)، قصة خمسة طلاب لا يجمع بينهم سوى احتجازهم داخل جدران مكتبة المدرسة عقاباً لهم، فيتحولون إلى أصدقاء لا يعرفهم العالم الخارجي.

3- كارول (2015)، فيلم يستند لرواية «سعر الملح» لباتريسيا هايسميث حول قصتين متباينتين لامرأتين من نيويورك بالخمسينيات.

4- كوكو (2017)، يروي قصة ميغال، الموسيقي الشاب الواعد الذي ينطلق في مغامرة استثنائية استكشافاً لأرض أجداده السحرية.

5- «هير» (2013)، تدور حوادثه في لوس أنجليس، حيث تومبلي الخارج من قصة حب طويلة يكتب مستاء رسائل مؤثرة للآخرين، ويلتقي بسامتنا فتتطور علاقة الصداقة الجميلة بينهما إلى عشق أبدي.