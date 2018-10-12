أميتاب باتشان: ميلادي الحقيقي دخولي عالم بوليوود

المصدر: الهند - وفاء فاروق

رغم حرصه على الاحتفال بميلاده كل عام، والذي يوافق 11 أكتوبر، إلا أنه يعتبر ميلاده الحقيقي لحظة دخوله إلى عالم بوليوود لأول مرة عام 1996.. هو النجم الأشهر في تاريخ السينما الهندية، أميتاب باتشان، المثال الحي للنموذج المشرف، فنياً ومجتمعياً، وثقافياً وإنسانياً.

ولد أميتاب باتشان في 11 أكتوبر عام 1942، وبدأ حياته الفنية في عمر 27 من خلال فيلم «زانجير»، وتستمر مسيرته الفنية حتى الآن، بمجموع 191 فيلماً، وفي انتظار عرض فيلمه المقبل «ثاجس أوف هندوستان»، أضخم إنتاجات بوليوود هذا العام.

مكتشف المواهب

أميتاب باتشان مرّ بكثير من المراحل الانتقالية في حياته الفنية، حيث بدأ بالبطل القوي الغاضب، وقرر في وقت ما اعتزال تلك الأدوار، ليقوم بمساعدة جيل بوليوود الجديد على الظهور، وبدأ في مشاركة هؤلاء النجوم أفلامهم بأدوار مميزة، كالأب والمعلم، وحتى الشرير في بعض الأحيان، إلا أنه تحول الآن إلى دور مكتشف المواهب وداعم للوجوه الجديدة، إضافة إلى تقديمه أفلاماً تبرز أهم القضايا الإنسانية والاجتماعية، وأفلاماً تؤرخ للهند.

في حياة باتشان الكثير من الأحداث، ربما لم يسمع بها من قبل جمهوره في الوطن العربي، أهمها رفضه للتمثيل في السينما الأميركية، عندما عرض عليه أحد الأفلام في عام 1995، حيث إنه صرح في ذلك الوقت بأنه يمكن أن يكون متابعاً ومحباً لهوليوود، ولكن انتماءه الفني سيظل دوماً للهند والسينما الهندية. باتشان قرر أيضاً في عام 1984، أن يحصل على إجازة من الفن، وقرر خوض الانتخابات المحلية في مسقط رأسه الله أباد، وحصل على أعلى نسبة تصويت في ذلك الوقت، وكانت تقدر بـ 68.2 في المئة، وبالفعل أصبح وزير ثقافة، ولكن بعد فترة اكتشف أن لعبة السياسة لها معايير أخرى لا يجيدها، وأنه من الممكن خدمة بلده من زوايا أخرى بعيداً عن السياسة.

جسر الرابط

في 18 مايو الماضي، تم تكريم أميتاب باتشان من قبل الاتحاد الأوروبي، باعتباره الجسر الرابط بين الثقافات الهندية والأوروبية، من خلال المشروعات التي يقوم بها، سواء في مجال الثقافة أو الفن.

7 كتب مختلفة عن باتشان تم تأليفها، أشهرها «باتشاناليا» عام 2009، ويحتوي على العديد من النظريات والفلسفة الخاصة بالنجم الأسطوري لخدمة البشرية والإنسانية.

في عام 2003 حصل النجم الهندي علي المواطنة الفخرية من فرنسا، وفي عام 2007 حصل على أعلى وسام مدني فرنسي، من قبل الحكومة الفرنسية، نظراً لمجهوداته في خدمة الثقافة والإنسانية.

من سيربح المليون

النجم أميتاب باتشان، قدّم برنامج من سيربح المليون النسخة الهندية لمدة عشرة مواسم، ووصل بالبرنامج لأن يكون الأنجح بين النسخ الأخرى التي تقدم حول العالم، وذلك من خلال طريقة تقديمه وطرحه للمواقف الإنسانية المختلفة، وتبادل الثقافات مع المشتركين، ليصبح البرنامج أكبر من مجرد برنامج ثقافات عالمي.

أميتاب باتشان متزوج منذ عام 1973 من الممثلة الهندية جاياباتشان، والتي أنجبت له طفلين، هما النجم ابهيشيك باتشان، المتزوج حالياً من نجمة هوليوود وبوليوود أيشوريا راي، وابنته الصغرى شويتا، والتي تعتبر الأقرب لأميتاب باتشان من أي شخص آخر، وحالياً هو جد لصبي وفتاة في سن الطفولة.

أميتاب باتشان كان السبب في اكتشاف العديد من نجوم بوليوود الحاليين، مثل شاروخان، أيشوريا راي، كاجول، اجاي ديفجن، أكشاي كومار، عامر خان، وأخيراً النجمة تابسي بانو، التي شاركها بطولة فيلمها الأول «بينك».