34 فيلماً على منصة «الشارقة السينمائي للطفل»

المصدر: الشارقة - البيان

يقدم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل في دورته السادسة التي تنظمها مؤسسة (فنّ) من 14 إلى 19 الجاري، 34 فيلماً تعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وتندرج هذه الأفلام ضمن خمس فئات، هي أفلام الطلبة التي تقدم هذا العام 6 أعمال تعرض للمرة الأولى من أربع دول، والأفلام الدولية القصيرة، والأفلام الروائية الطويلة، وأفلام الـ «أنيميشن»، والأفلام العربية القصيرة.

ومن بين أبرز الأفلام التي تعرض للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط ضمن فئة أفلام الطلبة يأتي فيلم «أليس»، وهو فيلم روائي قصير للمخرج الأيرلندي الشاب دانيلو زامبرانو الذي نجح في تقديم عمل متميز يطرح العديد من التساؤلات الفلسفية ويحول المشاهدين إلى مراقبين دقيقين لأحداثه.

وعلى صعيد الأفلام الروائية العائلية القصيرة يُعرض فيلم «غرفة للنجوم» للمخرجة الإسبانية ألون دياز التي تعمل حالياً على كتابة فيلمها الروائي الطويل الأول. وعلى صعيد أفلام الرسوم المتحركة يقدم المهرجان فيلم التشويق والمغامرة «أندريه» للمخرج الروسي دميتري فيسوتسكسي.