75 عملاً فنياً بـ«أبدع وشارك» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تحت عنوان «أبدع وشارك»، وضمن فعاليات عام زايد 2018، افتتح أمس جمعة موسى البقيشي الزعابي رئيس مجلس إدارة جمعية رأس الخيمة للفنون والتراث الشعبي في قاعة المعارض في راك مول برأس الخيمة، معرض الفن التشكيلي متضمناً 75 عملاً فنياً وتركيبياً، منها 52 عملاً فوتوغرافياً.

ويشارك في المعرض الفنان التشكيلي عبيد سرور الماس موجه التربية الفنية الأول بوزارة التربية والتعليم سابقاً، والناشئة آمنة عبيد المزروعي. وأعرب الفنان عبيد سرور عن تقديره لتعاون الجمعية وراك مول في تنظيم معرض «أبدع وشارك»، الذي سيستمر في استقبال زواره لمدة 10 أيام، وأوضح أن المعرض يعد مشاركة تطوعية وطنية من الفنانين والطلبة الهواة، وتركز الأعمال على البيئة المحلية الوطنية، واستخدام خامات بيئية محلية في تقديم أعمال فنية تشكيلية وفوتوغرافية.

وأعرب فهد محمد الأمير مدير الفعاليات في مركز راك مول عن تقديره لجهود الفنانين المشاركين، الذين استطاعوا كسب آلاف الزوار للمعرض. وأعرب جمعة البقيشي رئيس الجمعية عن تقديره لجهود الفنان عبيد سرور في دعم الساحة الفنية التشكيلية.