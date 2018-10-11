استراتيجية طموحة تعزّز هوية «آرت دبي»

المصدر: دبي - وام

تنطلق فعاليات معرض «آرت دبي 2019» في الفترة من 20 الى 23 مارس 2019 المقبلين على أرض مدينة جميرا. وقالت إدارة معرض «آرت دبي» ان كلوي فايتسو انضمت إلى فريق عمل «آرت دبي» بمنصب المديرة الدولية للمعرض اعتبارا من شهر ديسمبر 2018.

وستعمل كلوي مع المدير الفني للمعرض بابلو ديل فال، حيث سيشرفان على إدارة المعرض من خلال التركيز على تطوير وتفعيل استراتيجية طموحة ومبتكرة لإدارة علاقات الجماهير وكبار الشخصيات بالإضافة إلى تعزيز الهوية العالمية لـ«آرت دبي» من خلال إطلاق الحملات والمبادرات الدعائية وغير الدعائية.

وسبق لكلوي أن عملت على مجموعة متنوعة من المشاريع الثقافية وبمختلف المناصب، حيث انتفعت عدة مجموعات فنية خاصة من خدماتها المتميزة في الإشراف والمشورة الفنية عبر العقد الماضي من الزمان، وكان آخر منصب شغلته هو رئيسة التطوير الجماهيري لمعرض «فريز فيرز» الفني، حيث أشرفت على عمليات التطوير والتنفيذ الاستراتيجي للاستراتيجية العالمية لكبار الشخصيات لدى فريز لندن وفريز ماسترز وفريز نيويورك..

فيما شغلت منصب القيّمة الفنية للعديد من المؤسسات العالمية مثل معهد الفن المعاصر في لندن وبينالي أثينا في اليونان بالإضافة إلى إدارتها للعديد من مشاريع تطوير الهوية والتخطيط الثقافي والارتباط الجماهيري لنخبة من العملاء في أوروبا وأميركا وآسيا. تحمل كلوي فايتسو شهادة البكالوريوس من جامعة براون والماجستير من معهد كورتلاند الفني في لندن.

وأعربت كلوي عن سعادتها بالانضمام إلى فريق عمل آرت دبي بمنصب المديرة الدولية حيث تتطلع للعمل مع زملائها لدفع عجلة التقدم إلى الأمام في آرت دبي وتعزيز هويته وموقعه بين المعارض الفنية العالمية ليكون المعرض الفني الرائد والمبتكر عالمياً.

وستشهد نسخة «آرت دبي 2019» تعيين ثلاث قيّمات فنيات من فرنسا والبرازيل ومن دولة الإمارات وهن على الترتيب إيليس اتاكانا وفيرناندا برينر ومنيرة الصايغ اللائي سيشاركن المعرض برؤاهن المتجددة للمسارات الفنية غير الغربية لتعزيز دور دبي كمركز ثقافي عالمي ونقطة تلتقي فيها الثقافات من حول العالم.

وستتضمن نسخة 2019 من آرت دبي قاعتي آرت دبي مودرن للفن الحديث وآرت دبي كونتمبراري للفن المعاصر في طرح حواري مميز يوفر للزائرين قراءة أكثر تعمقاً في التاريخ الفني للمنطقة.. كما سيعود برنامج رزيدنتس للإقامة الفنية في نسخته الثانية الموسعة ليركز على أميركا اللاتينية تحت الإشراف الفني للبرازيلية فيرناندا برينر والإماراتية منيرة الصايغ.

وتشهد نسخة آرت دبي 2019 إطلاق قسم جديد تحت عنوان «بوابة» ليركز على وجهات النظر النابعة من مختلف المناطق الجغرافية والبعيدة عن مثيلاتها الغربية يركز على الفنانين المنفردين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط وجنوب آسيا وأميركا اللاتينية.