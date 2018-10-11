شهادات آسرة في حكيم العرب يرويها شوكلا وأبو طافش

المصدر: دبي - البيان

تستضيف حلقة غدٍ الجمعة من برنامج «عام زايد» على قنوات مؤسسة دبي للإعلام، كلاً من المصوّر الهندي راميش شوكلا، ورضوان أشتي التميمي «أبو طافش» في حلقة خاصة، أقرب إلى شهادات عدد من المقيمين ممن تغيّرت حياتهم بعد مقابلة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيَّب الله ثراه، وحالفهم النجاح والتفوق على أيدي قائد كبير كان قريباً من الجميع.

ويتوقف الجزء الأول من الحلقة عند مجموعة من الشهادات للمصور الصحفي الهندي راميش شوكلا الذي ابتسم له الحظ، وبدأ يخط طريقه نحو النجاح مع التقاط صورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أثناء توقيع مرسوم قيام دولة الاتحاد في عام 1971، حيث أثنى عليه الراحل الكبير بكلمات (أنت فنان).

أما الجزء الثاني من الحلقة فيتوقف عند مجموعة من الشهادات لرضوان أشتي التميمي (الشاب الفلسطيني) الذي قدم إلى إمارة أبوظبي في عام 1965، وتغيرت حياته بلقائه الشيخ زايد، الذي قدّم له الدعم المادي والمعنوي، حيث افتتح مشروع مطاعم تحمل اسم (أبوطافش)، وهو الاسم الذي لقبه به الشيخ زايد طيَّب الله ثراه، ووراء هذا الاسم قصة جميلة يرويها أثناء الحلقة.

مناسبة وطنية

ويأتي إطلاق مؤسسة دبي للإعلام للبرنامج الجديد «عام زايد»، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، باعتماد 2018 «عام زايد»، وليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيَّب الله ثراه، وبالتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لميلاد الراحل الكبير، وإبراز دوره في تأسيس وبناء ونهضة الإمارات إلى جانب إنجازاته إقليمياً وعالمياً، وتجسيد مكانته الاستثنائية والفريدة محلياً وعربياً ودولياً.

ويركز البرنامج على المبادرات والفعاليات المصاحبة خلال العام الجاري، التي يمكن من خلالها توثيق رؤية «عام زايد» تلفزيونياً، كما يستضيف عدداً كبيراً من شخصيات الرعيل الأول التي عاصرت الوالد المؤسس، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية التي تبرز المكانة الرفيعة التي وصلت إليها شخصية الشيخ زايد التاريخية ومبادئه وقيمه العالمية كمثال لواحد من أعظم الشخصيات القيادية في العالم ومن أكثرها إلهاماً في صبره وحكمته ورؤيته الثاقبة.

ترسيخ

وتنضم قنوات مؤسسة دبي للإعلام في بث مشترك، لتقديم البرنامج؛ بهدف إبراز دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيَّب الله ثراه، في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ووضع وترسيخ أسس نهضتها الحديثة، وإنجازاتها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن تقدير شخصه، رحمه الله، وما جسَّده من مبادئ وقيم مثلت، ولا تزال، الأساس الصلب الذي نهضت عليه الدولة، وما يكِنه له شعبه من حب وولاء، إلى جانب تعزيز مكانة المغفور له الشيخ زايد بوصفه رمزاً للوطنية وحب الوطن، وتسليط الضوء على إرثه الخالد من خلال المشروعات والمبادرات التي تتوافق مع رؤيته وقيمه الإنسانية والقيادية.

يُبث برنامج «عام زايد» كل جمعة على شاشات قنوات مؤسسة دبي للإعلام في بث مشترك ابتداء من الساعة 14:00 بتوقيت الإمارات (10:00 بتوقيت غرينتش)، وهو من تقديم الإعلامي الإماراتي محمد الكعبي، وإخراج محمد آل رضا، والمنتج المنفذ فتيحة شواط التي تتولى أيضاً مهمة الإعداد، فيما الإشراف لعبد الله السركال.