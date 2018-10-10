الطهو في «أنتارتيكا».. تجربة مجنونة

المصدر: إعداد: سيد صالح

في تجربة مجنونة بكل المقاييس، أقدم د. سيبرين فيرسو، العالم المتخصص في علم الأحياء الفلكي «الحياة خارج كوكب الأرض»، على محاولة طهي وجبة وتناولها أعلى سطح مقر عمله في محطة «كونكورديا» للأبحاث بالقارة المتجمدة الجنوبية، والمعروفة أيضاً باسم «أنتارتيكا».

وبحسب ما صرح به فيرسو لصحيفة «ذي صن» البريطانية، أمس، فقد أقدم على هذه التجربة لمعرفة إمكانية الطهي في درجة حرارة تبلغ -60 درجة مئوية، من عدمها.

نتائج سيئة

وتمخضت التجربة عن نتائج سيئة، فقد حاول فيرسو طهي وجبة مكونة من عدة أطباق لا يوجد بينها رابط منطقي، وذلك بغرض رصد تأثير البرد القارس في «أنتارتيكا» على كل طبق من هذه الأطباق. وكانت هذه الأطباق هي: المعكرونة الاسباجيتي، الجبن، البيض المقلي، شطائر مربى الفواكه وشطائر اللحم.

وجاءت النتائج كالتالي: تجمدت المعكرونة الاسباجيتي قبل أن يتمكن فيرسو حتى من غمد شوكته فيها، وتجمد الجبن في غضون ثوانٍ معدودة بمجرد إخراجه من علبته، وتحول صفار البيض إلى قطعة من الحجر. ولم تكن مربى الفواكه بأسعد حظاً، حيث تحول قوامها إلى ما يشبه حلوى الجيلي. وأخيراً، حينما حاول فيرسو قضم شطيرة اللحم، شعر أن أسنانه ستتكسر، فأقلع عن المحاولة من فوره.

وقال فيرسو: «لم تكن الفكرة جيدة».