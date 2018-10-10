إطعام التماسيح.. تجربة جديدة لزوّار حديقة الإمارات للحيوانات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت حديقة الإمارات للحيوانات إطلاق تجربة جديدة للزوار تتيح لهم إطعام التماسيح بشكل مباشر، كما تثري معلوماتهم حول هذه البرمائيات المثيرة للاهتمام من خلال عدد من الأنشطة التعليمية الممتعة.

وأوضحت إدارة الحديقة أن الضيوف سيكونون في مأمن تام أثناء خوضهم هذه التجربة الفريدة، حيث سيقفون في منطقة مغلقة مرتفعة بعض الشيء أثناء قيامهم بإطعام التماسيح، وسيكون عمال الحديقة على مقربة منهم للإجابة عن تساؤلاتهم كافة، ومدّهم بمعلومات قيمة حولها؛ موطنها الأصلي، وسلوكها الطبيعي، والمخاطر التي تهددها في البرية. كما سيتمكن الضيوف الذين يتمتعون بالشجاعة الكافية من حمل تمساح رضيع وأخذ صورة تذكارية برفقته.