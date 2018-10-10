«آية».. تحفة فنية تزيّن «سيتي ووك»

المصدر: دبي - البيان

كشفت «سيتي ووك»، الوجهة العصرية في الهواء الطلق من «مراس»، عن العمل الفني الجديد «آية» للفنان الإماراتي مطر بن لاحج أول من أمس.

وتطلّب إنشاء هذه التحفة الفنية أكثر من 4 أطنان من الفولاذ لتتخد شكلها الفريد الذي يخلق حالة من التوازن المثالي بين عين الناظر ومحيطها الخاص. وقد استوحى الفنان الإماراتي هذا العمل الفني من آية في القرآن الكريم، وهو ممتد على ارتفاع 8 أمتار وعرض 6 أمتار على جانبي المسجد في «سيتي ووك» بدبي.

وتوازن هذه المنحوتة بأسلوب مذهل بين العناصر التقليدية والحديثة لخلق حالة من التناظر بين جوانبها. وبينما يتخذ المسجد تصميماً حديثاً بلوحاته الملونة ذات اللون البني، وعمل مطر على الدمج بين المكونات التقليدية، مثل استخدام الخط العربي الكلاسيكي «الثلث»، لتجسيد التموجات وإضفاء بعض الحركة على المنحوتة التي تكتسي بشكل عام طابعاً معاصراً.

وفي معرض حديثه عن إطلاق العمل الفني الجديد، قال ابن لاحج: تشكل «آية» مرحلة بارزة أخرى في مسيرتي الفنية التي أسعى من خلالها إلى ترك بصمتي الخاصة في تاريخ الفن العربي. وتعدّ أعمالي نتاجاً لتأصّل البيئة في داخلي، وتمكني من الأدوات التي أحتاجها.

وأحرص من خلال الطابع المتفرد الذي أقدمه، والرؤية الملهمة على إشعال جذوة الابتكار، وتحفيز الأجيال الحالية والقادمة على الانطلاق أبعد مما هو قائم الآن وما هو متوقع.

وأضاف ابن لاحج: شهدت دبي خلال الأعوام القليلة الماضية حركة ارتقاء ملحوظة على صعيد الثقافة الفنية، وتجلى ذلك على المستويين المحلي والدولي. وفي هذا الإطار، تحرص «مِراس» ووجهاتها المبتكرة، وخاصة «سيتي ووك» على استكشاف كل فرصة متاحة للتركيز على الإبداعات الفنية، ويشكل ذلك فرصة لا تقدر بثمن أمام فناني دولة الإمارات والعالم.

وأنا على ثقة بأن «آية» ستحظى بقبول زوار «سيتي ووك»، تماماً كما كان الحال مع الإبداعات الفنية الأخرى التي قدمتها هذه الوجهة العصرية.

جهود

وكان هذا العمل الفني البارز الذي وضع فكرته وتصميمه الفنان مطر بن لاحج، قد اكتمل بفضل جهود أكثر من 20 حِرَفياً ماهراً على مدار 45 يوماً. ومن المقرر أن تصبح هذه التحفة الفنية عنصراً دائماً في الواجهة العصرية المتميزة بأبنيتها ذات الارتفاع المنخفض. ويعد ابن لاحج فناناً ونحاتاً ومصوراً عصامياً يعمد إلى دمج مختلف العناصر الفنية في قالب صناعي حديث، كما تمنح أعماله للمشاهدين تجارب ولحظات لا تُنسى.

وينتمي ابن لاحج إلى فناني الجيل الثاني في دولة الإمارات، ويتميز بإبداعه الأصيل، والطابع المتفرد للوحاته، مع رؤية جريئة لمنحوتاته الفنية التي تُظهر قدرته الفريدة على توظيف ما يقارب 7 تقنيات مختلفة في تصميماته، ليقدم من خلالها رؤية جديدة حول ارتباط الناس مع عناصر الطبيعة.