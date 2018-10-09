«حي دبي» يوثق التجارب الإبداعية ضمن فعاليات أسبوع التصميم

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

مع اقتراب فعاليات «أسبوع دبي للتصميم»، تتزين أرجاء حي دبي للتصميم معلنة عدداً من البرامج والفعاليات الفنية التي تثري المبادرة، وتوثق التجارب الإبداعية، في التظاهرة الفنية والإبداعية التي تنطلق ما بين 12-17 نوفمبر المقبل بنسختها الرابعة، ومشاركة أكثر من 120 شركة، محققة نمواً بنسبة 20% مقارنة مع العام الماضي. في الوقت الذي تسير فيه تحضيرات قطاع التصميم على قدم وساق لاستعراض أعمال الفنانين والمواهب بغرض الترويج لها ولاستحقاقاتها الفنية بملامح شرق أوسطية ومعاصرة، من قلب دبي، عبر قنواتها الإبداعية، وفي مقدمتها حي دبي للتصميم الذي يرعى باهتمام استثنائي معرض «داون تاون ديزاين» في الفترة بين 13 و16 نوفمبر المقبل.

تميّز

وخلال الملتقى الذي نظمه حي دبي للتصميم أمس، للقاء الصحفي بالقائمين على فعاليات الأسبوع الذي سيفتح أبوابه للجميع مجاناً وسيتيح للزوار حضور أكثر من 230 فعالية في الحي ومختلف أنحاء المدينة، ما يعد فرصة رائعة للوقوف على ما يتميز به الأسبوع من مهارات حرفية وتصميمات فريدة.

أنشطة واقعية

وأكد ويليام نايت مدير أسبوع دبي للتصميم، أن الأخير منذ دورته الافتتاحية عام 2015، شكّل نقطة التقاء سهلة لمجتمع التصميم العالمي، ومنبراً لإثراء وتمكين مشهد التصميم في المنطقة، حيث اجتذب هذا الحدث 60 ألف زائر في حي دبي للتصميم وحده خلال دورته العام الماضي.

وللمرة الأولى على الإطلاق سيتعاون «أسبوع دبي للتصميم» هذا العام مع عملاق التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عبر تنظيم سلسلة أنشطة واقعية، في قلب حي دبي للتصميم (d3). بين الخطوط وتؤكد روان قشقوش المدير الإبداعي لمبادرة «أبواب»، في حديثها مع «البيان»، أن المبادرة التي تنطلق بمعرض استكشافي لسرديات التصميم من بلدان مختلفة في منطقة الشرق الأوسط .

منصة فريدة

وحول أهمية معرض الخريجين العالمي يقول بريندان ماكجيتريك المدير والقيم الفني لمعرض التخرج العالمي: بكل تأكيد هي منصة فريدة لعرض الابتكارات التي من شأنها تغيير ملامح حياتنا، التي يصممها خريجو أفضل مدارس وكليات التصميم والتكنولوجيا في العالم.

جماليات

ويوضح بريندان أنه تم اختيار جميع مشاريع «معرض الخريجين العالمي» لتتعدى مجرد الاهتمام بالجماليات وإنشاء التصاميم، لتعكس بعناية بدلاً من ذلك لسعة نطاق المعرض، المقدرة الفريدة لكل من تلك الأعمال على خلق إمكانات حقيقية وتأثير مستدام.

65

وقالت رو كوثاري، مدير معرض «داون تاون ديزاين»: «تشكّل الدورة الـ6 من المعرض النسخة الأكثر طموحاً في تاريخ الفعالية بمشاركة أكثر من 65 علامةً تجاريةً جديدةً، خاصةً مع افتتاح قسم «داون تاون إديشنز»، والمجسمات كبيرة الحجم التي يتم طرحها لأول مرة في المعرض.

تعاون

قال ويليام نايت: سيشهد الأسبوع إقامة ورش عمل للخبراء والعامة بالتعاون مع جهات إبداعية وتصميمية أمثال «ري: إربان ستوديو» الذي سيوفر البيئة المناسبة لصفوف تدريبية احترافية، واستديو «إنك» الذي سيتحدث عن تحويل الموسيقى إلى مساحات فعلية، والوكالة العالمية «ماسيف ميوزك».