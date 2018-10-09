«عندما يلتقي البحر مع الخليج».. احتفالية موسيقية في أبوظبي

تنظم السفارة الإيطالية في أبوظبي حفلاً موسيقياً بعنوان «عندما يلتقي البحر الأبيض المتوسط بالخليج»، ضمن إطار البرنامج الترويجي الذي قدمته وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية والتعاون الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تعزيز الهويات الثقافية والاجتماعية بين دول البحر المتوسط.

وسيقام الحفل مساء 19 الجاري بفندق ومنتجع شيراتون أبوظبي- الكورنيش. ويشارك في الحفل للمرة الأولى في الدولة نجوم الموسيقى الإيطالية مثل فابريزيو كاماراتا، نيكولو كارنسي، لوسيو كورسي، أنطونيو دي مارتينو ومارجريتا فيكاريو، إلى جانب فرقة البوب الروك تشيروني وعازف البيانو مانويل ماغريني والمطرب السوري المقيم في دبي عبود بشير.

وقال ليبوريو ستيلينو سفير إيطاليا لدى الدولة: إن شعار «عندما يلتقي البحر الأبيض المتوسط مع الخليج» يشير إلى جسر مثالي ومعجزة موسيقية ما يُعرف اليوم باسم «البحر الأبيض المتوسط الموسع» يشمل منطقة شاسعة مزقتها التوترات والأزمات المأساوية، لافتاً إلى أن إيطاليا والإمارات تضاعفان جهودهما لزرع بذور أساسية لـ«جدول أعمال إيجابي» ويجب على شواطئنا العودة إلى توفير فرص ناجحة للأجيال القادمة، ولأن تصبح منصة مشتركة للنمو المشترك والرفاهية.

وتنظم السفارة مؤتمراً صحفياً وحفل استقبال، يقيمه سفير إيطاليا في محل إقامته في أبوظبي 15 الجاري، للتعريف بالحفل الموسيقي مع بعض الموسيقيين، الذين سيتواجدون في نفس الحفل.