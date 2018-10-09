«محمد بن راشد للمعرفة» تستشرف المستقبل بإثراء خبرات كوادرها

المصدر: دبي - البيان

نظم «ملتقى المتخصصين العرب» الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مجموعة من ورش العمل بالتعاون مع «لينكد إن» لنشر وتعميم خبرات المختصين من أعضاء الملتقى بين كافة فئات المجتمع، قدمها عدد من أعضاء الملتقى من الخبراء والمعنيين بمجالات استشراف المستقبل والتطوير الإداري والمؤسسي والسعادة.

ويهدف «ملتقى المتخصصين العرب» إلى تقديم منصة متكاملة للمتخصصين العرب لتبادل الخبرات والرؤى وتوطيد أواصر التعاون المشترك بينهم وبين الجهات الباحثة عن الخبرات والمختصين في مختلف المجالات.

أدوات

وفي هذا الإطار نظم الملتقى ورشة عمل حملت عنوان «مهارات استشراف المستقبل» استضافتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وقدمها الدكتور حسام حاضري الكاتب والمتخصص في علوم استشراف المستقبل، الأستاذ المحاضر في كلية العلوم الإدارية والحاسوب بجامعة العلوم الإبداعية.

وناقشت الورشة المفهوم العلمي لاستشراف المستقبل والأدوات والتقنيات المستخدمة في هذه العملية إلى جانب أساليب تحليل الدراسات المستقبلية. وسلطت الضوء على المنهج الاستشرافي ومراحله المختلفة، إضافة إلى الفرق بين التفكير الاستراتيجي والتفكير الاستشرافي كذلك ناقشت الورشة ممكنات تطوير القدرات على الاستشراف الاستراتيجي.

تعاون

وأكد جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن ورش عمل «ملتقى المتخصصين العرب» تشهد تعاوناً كبيراً بين المؤسسة ومختلف الجهات الحكومية والخاصة التي تستضيف ورش عمل الملتقى لتعميم الاستفادة على موظفيها.

ونوهت شمسة البلوشي مديرة إدارة الشراكات في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بإقبال موظفي مختلف الجهات على حضور ورش العمل والمشاركة فيها، الأمر الذي يؤكد سعي هذه الجهات للاستفادة من المختصين في شتى المجالات.

ورشة

واستضافت المؤسسة وإم بي آر إف القابضة التابعة لها ورشتي عمل تحت عنوان «السعادة والقيادة» قدمتهما انشراح النمر المدير التنفيذي لشركة إنجاز للاستشارات الإدارية، حيث سلطت الورشتان الضوء على أساليب اكتشاف الذات وتعزيز القدرات.