مكتب للشرطة السياحية في اللوفر أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتحت شرطة أبوظبي، مكتباً للشرطة السياحية في متحف اللوفر أبوظبي، في إطار تعزيز وتحقيق الشراكات النموذجية الفاعلة والهادفة، وتوفير البيئة الآمنة لحماية الموروث الثقافي بالمتحف العالمي الذي يعدّ أحد المعالم الفريدة في إمارة أبوظبي، بما يتضمنه من مقتنيات تاريخية تدعم التراث العالمي والحوار الثقافي بين الأمم .

صورة حضارية

وأوضح العقيد عمران أحمد المزروعي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بالإنابة في قطاع الأمن الجنائي، إن افتتاح المكتب يأتي ضمن جهود التحديث والتطوير التي تعكس الصورة الحضارية لشرطة أبوظبي في تقديم أرقى أنواع الخدمات الأمنية المتكاملة في المتاحف العالمية والأماكن الثقافية وذكر الرائد راشد محمد المهيري، رئيس قسم الشرطة السياحية في «المديرية» ، أن إنشاء المكتب يعتبر قيمة مضافة لشرطة أبوظبي في رفد المتاحف العالمية بالعنصر الشرطي لتهيئة المناخات التي تسهم في الترويج السياحي.

وأوضح الرائد الدكتور طالب الطنيجي، مدير فرع أمن المتاحف في قسم الشرطة السياحية، أن تدشين «المكتب» التابع لفرع أمن المتاحف، يهدف إلى زيادة التواجد الشرطي، وبث روح الطمأنينة في نفوس زوّار متحف اللوفر أبوظبي، وحضر الافتتاح قيادات من شرطة ابوظبي ومسؤولين من متحف اللوفر أبوظبي.