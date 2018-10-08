مسرح الحبتور.. تطوّر تقني ساحر

المصدر: دبي - البيان

أعلن مسرح الحبتور الذي يُقدّم عرض «لابيرل»، الأول من نوعه في دبي، فتح أبوابه رسمياً أمام الراغبين في استئجار المكان. إذ يمكن استخدام المسرح المجهّز بأحدث التقنيات، لتنظيم مجموعة واسعة من المناسبات والفعاليات الاجتماعية والخاصة بالشركات، منها حفلات توزيع الجوائز، وفعاليات إطلاق المنتجات، والاستعراضات، ويعتبر المكان المثالي للارتقاء بالمناسبات والفعاليات إلى مستويات رفيعة، ويقع المسرح في قلب مدينة دبي قبالة شارع الشيخ زايد وعلى ضفاف قناة دبي المائية، ما يجعل منه مكاناً مثالياً، كما تُحيط بالمسرح 3 فنادق 5 نجوم، حيث تتوافر مختلف التسهيلات والمنشآت، والفنادق وهي «حبتور بالاس»، و(LXR Hotels & Resorts)، و«ڤي هوتيل» كوريو فنادق من هيلتون، وهيلتون دبي الحبتور سيتي.

استعمالات متعددة

وقال محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور: «إن المسرح متعدد الاستعمالات، ومُبهر للنظر من نواح كثيرة، فهو من المسارح الأكثر تطوراً على الصعيد التقني عالمياً، ونقدّم للعملاء مكاناً يُلبّي مجموعة واسعة من الاحتياجات، فجميع الضيوف الذين دخلوا المسرح حتى الآن، وقعوا تحت سحره، ونحن نتطلع إلى إبراز ما يتمتع به من مزايا إضافية».