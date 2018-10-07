الهند تستنفر لإنقاذ أسود آسيوية مهددة بالانقراض

المصدر: مومباي - رويترز

حثت أكبر هيئة بحثية للطب الحيوي في الهند، الحكومة على اتخاذ خطوات فورية لإنقاذ الأسود الآسيوية، بعد نفوق 23 من هذا النوع المهدد بالانقراض خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بعضها بسبب فيروس نادر، يكافح المسؤولون لاحتوائه.

وأفاد المجلس الهندي للأبحاث الطبية بأن السلطات توصلت إلى أن 5 من الأسود الآسيوية، التي تعيش آخر أنواعها في غابات جير بغربي الهند، نفقت بسبب فيروس «سل الكلاب»، وهو فيروس ينتقل بالعدوى.

وقال دي. تي فاسافادا كبير حراس الغابات في المنطقة أول من أمس، إنه تم عزل 33 أسداً آخرين على الأقل، ويجري فحصها، بحثاً عما يدّل على إصابتها بالفيروس.

إجراء احترازي

وذكر المجلس الهندي للأبحاث الطبية أنه تم استيراد 300 جرعة تطعيم ضد الفيروس من الولايات المتحدة لتطعيم الأسود، في إجراء احترازي، دون أن يكشف تفاصيل أخرى.

فيما أوصى المجلس الهندي للأبحاث الطبية بضرورة توزيع الأسود الآسيوية على محميتين أو 3 محميات مختلفة، لمنع انقراضها.

يُذكر أن تفشٍ كان لنفس الفيروس في غابات «سيرينجيتي» في شرقي أفريقيا عام 1994، قد قضى على نحو 30% من الأسود هناك.