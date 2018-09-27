عشاء في مسكن والت ديزني بـ 15 ألف دولار

المصدر: إعداد - بيان السطري

في قلب مدينة حدائق ديزني لاند الترفيهية، وفي مكان خاص ومنعزل بناه والت ديزني وزوجته لعائلته ولاستضافة المشاهير وكبار الشخصيات، يمكن للأشخاص العاديين التمتع بتجربة أرستقراطية في أحضان مسكن والت ديزني وتناول عشاء فاخر في جناح 21 رويال.

هذا الجناح تبلغ تكلفة إيجاره لليلة الواحدة 15 ألف دولار أي 54 ألف درهم إماراتي وعلى الرغم من أنه يتكون من غرفتي نوم فلا يمكن المبيت فيه وفق ما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية. كل ما سيحصل عليه الضيوف مقابل أموالهم هو عشاء فاخر مكون من سبعة أطباق، بالإضافة إلى دخول كواليس الحديقة والتمتع بخدمة صف السيارات والحصول على خادم خاص.

حجز الجناح ليس مقتصراً على الأفراد بل يمكن لمجموعات حتى 12 شخصاً المشاركة في الحجز بحيث تصبح تكلفته لكل شخص 1250 دولاراً (950 جنيهاً استرلينياً). ويتسم الجناح بوجود تراس مطل على الحديقة يمكّن الضيوف من مشاهدة عروض الألعاب النارية ليلاً.

تعمد والت ديزني بناء المسكن في منطقة معزولة خلف الوجهة الترفيهية «قراصنة الكاريبي» في ساحة نيو أورليانز وصممه والت ديزني للإقامة فيه مع عائلته، ولكنه توفي قبل الانتهاء من بنائه في عام 1966.

يتكون الجناح من غرفتي نوم تم فرشهما بديكور فاخر بظلال اللونين الأزرق والكريمي.

أما تصميمه الداخلي، فهو مستوحى من طراز «نيو أورليانز» الذي يعود للقرن التاسع عشر، فيما تظهر رسومات صغيرة لشخصية ميكي ماوس حول الغرف.

أوانٍ مطلية بالذهب

يبدأ العشاء، الذي يتم تحضيره من قبل طهاة خاصين، بالكوكتيلات الترحيبية في فناء الجناح قبل التوجه إلى طاولة العشاء بالداخل. كما يتم تحضير قائمة الطعام وفق رغبات كل شخص ويقدم الطعام في أوانٍ فخارية بلورية ومطلية بالذهب.