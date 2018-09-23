القرية العالمية تطلق «باقات كبار الشخصيات» السبت المقبل

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت القرية العالمية في دبي أمس، إطلاق حملة مبيعات «باقات كبار الشخصيات» لموسمها الثالث والعشرين ابتداءً من السبت المقبل ليكون يومياً من السبت إلى الخميس من التاسعة صباحاً ولغاية السادسة مساءً حتى نفاد الكمية.

وصرّحت إدارة القرية العالمية عن إطلاق باقات جديدة لهذا الموسم بقيمة إضافية أكبر ومحتوى جديد يمكن الاستفادة من مميزاته طوال فترة تشغيل الموسم الذي ينطلق في 30 أكتوبر المقبل ويستمر لغاية 6 أبريل 2019.

وتلتزم القرية العالمية سنوياً في طرح باقات كبار الشخصيات لضيوفها الذين يحرصون على زيارتها على مدار الموسم والاستفادة من الخدمات المتميزة والتسهيلات الخاصة التي تمنحها هذه الباقات لحامليها.

وتوفر أكثر من 4000 باقة كبار الشخصيات للضيوف العديد من المزايا والخصومات التي تقدم قيمة مضافة تصل إلى خمسة أضعاف سعرها، إلى جانب التمتع بسهولة ركن السيارات في المواقف المخصصة لحاملي ملصقات كبار الشخصيات لاختصار الوقت اللازم للوصول إلى القرية العالمية تحديداً خلال موسم الأعياد والعطل الرسمية.

إقبال غير مسبوق

وتشهد باقات كبار الشخصيات رواجاً كبيراً منذ إطلاق مبيعاتها، حيث يحرص الكثير من ضيوف القرية على الحصول عليها خلال الأيام الأولى لطرحها للاستفادة من المميزات الحصرية التي تقدمها طوال الموسم. وقد شهدت باقات الموسم الماضي إقبالاً غير مسبوق، حيث بيع ما يزيد على 4 آلاف باقة خلال أربعة أيام فقط من طرحها للجمهور.

وقد حرصت القرية العالمية على تطوير الباقات لهذا الموسم بفئاتها المختلفة لتتضمن المزيد من الامتيازات الحصرية والقيمة الإضافية لحامليها، حيث تتضمن الباقات وللمرة الأولى بطاقات للاستمتاع بعروض السيرك الجديد كلياً في منطقة الألعاب «كرنفال»، بالإضافة إلى قسائم خصومات على مطاعم القرية العالمية والتي يصل عددها إلى 23 مطعماً من مختلف أنحاء العالم.

ووفرت القرية العالمية هذا الموسم إمكانية شراء الباقات عبر موقعها الإلكتروني، كما قامت بتطوير منظومة جديدة لشراء باقات كبار الشخصيات لضمان وصولها إلى أكبر عدد من ضيوف القرية العالمية، حيث سيكون بإمكان الضيوف الحصول على 8 باقات من أية فئة بحد أقصى عند شرائها من مركز المبيعات وخدمة الضيوف في القرية العالمية وباقتين بحد أقصى من الفئات الذهبية أو الفضية عند شرائها من الموقع الإلكتروني.

وتستدعي آلية البيع الجديدة للباقات إبراز بطاقة الهوية الإماراتية للضيوف الراغبين بالشراء وذلك لضمان عدم تجاوز الحد الأقصى للباقات التي تباع للضيف الواحد. كما تقدم القرية العالمية هذا الموسم خدمة توصيل باقات كبار الشخصيات لأي مكان داخل الإمارات عند شراء الباقات عبر الموقع الإلكتروني.

مكافأة فريدة

وفي هذا السياق، قال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: «تعد باقات كبار الشخصيات مكافأة فريدة لضيوفنا المميزين الذين يحرصون على العودة لزيارتنا موسماً تلو الآخر، كما أنها تمثل هدية رائعة للأصدقاء والأقارب.

وقد حرصنا في هذا الموسم على دراسة جميع الملاحظات والآراء التي قدّمها ضيوفنا خلال المواسم الماضية وتقديم أكثر من 4,000 باقة بقيمة مضافة أكبر ومميزات حصرية جديدة لبيعها من خلال آلية بيع جديدة تضمن وصول الباقات لأكبر عدد من الضيوف مع توفير أكبر قدر ممكن من الراحة لهم، حيث تم تحديد كمية الباقات بناءً على الدراسات التي قمنا بإجرائها في المواسم الماضية وتَوفّر الامتيازات المطروحة بداخلها.

وبينما نستمر في تحضيراتنا للموسم الثالث والعشرين، تقدم الباقات لعملائنا لمحات إضافية من الرفاهية والراحة من خلال مزايا حصرية متنوعة يمكنهم الاستفادة منها على مدار الموسم».

وأضاف أنوهي: «وبالنظر إلى ما شهدناه العام الماضي، فإن باقات كبار الشخصيات تشهد إقبالاً كبيراً لتباع بشكل سريع خلال الأيام القليلة الأولى من طرحها للبيع، لذا، فإننا ندعو ضيوفنا لشراء باقاتهم قبل نفاد الكمية المحددة والاستفادة من تجربة الرفاهية والمزايا الحصرية التي تقدمها على مدار الموسم».

وسيحصل ضيوف القرية العالمية مجاناً مع كل باقة من باقات كبار الشخصيات على «باقة دبي الترفيهية» التي تقدر قيمتها بما يزيد على 1,400 درهم إماراتي، والتي تقدمها القرية العالمية مجاناً لضيوفها لاستكشاف وجهات متنوعة في دبي بالتعاون مع شركائها في قطاع الترفيه.

حيث تتضمن تذاكر وقسائم لكل من دبي باركس آند ريزورتس، روكسي سينما، جرين بلانيت، ماتيل بلاي! تاون، هب زيرو دبي، لاجونا ووتر بارك، بالإضافة إلى قسائم خاصة بمنتجع لابيتا في دبي باركس آند ريزورتس.

وفي خطوة للارتقاء بخدماتها واعتماد التقنيات الذكية التي توفر الراحة والمرونة لضيوفها، قامت القرية العالمية بإضافة شريحة ذكية مدمجة في ملصقات السيارات لمواقف ملصقات كبار الشخصيات والتي تسهل عملية الدخول والخروج من المواقف.

4 فئات

تتألف باقات كبار الشخصيات للموسم الثالث والعشرين من أربع فئات، وأكثرها طلباً هي باقة البلاتينيوم بلس التي تحمل الرقم 1، وهي مكونة من ملصقين للسيارات لدخول مواقف كبار الشخصيات مع ثلاثة مواقف محجوزة لهذه الباقة، و200 تذكرة كبار الشخصيات لدخول القرية العالمية من خلال بوابات مخصصة لحامليها، و30 تذكرة لدخول مواقف كبار الشخصيات قيمة كل منها 200 درهم، وبطاقات للاستمتاع بالألعاب والجولات الترفيهية في منطقة الألعاب المتميزة «كرنفال» بقيمة 1000 درهم، ولأول مرة بطاقات لحضور عروض السيرك الجديدة كلياً بقيمة 450 درهما و30 قسيمة خصم على مطاعم القرية العالمية بنسبة 15%. ويبلغ سعر باقة «بلاتينيوم بلس» 10000 درهم.