«براند دبي» يناقش مشاريع إثراء المشهد الإبداعي والجمالي في دانة الدنيا

المصدر: دبي - البيان

نظّم «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، جلسة عصف ذهني، بمشاركة مجموعة من المبدعين ورواد الأعمال الشباب، استهدفت مناقشة المشاريع والمبادرات التي سيقوم بتنفيذها في مواقع عدة في الإمارة، خلال المرحلة المقبلة.

والرامية إلى إثراء المشهد الإبداعي والجمالي، بإضافات نوعية تواكب توجهات دبي كمدينة داعمة للإبداع، وتبرز السمات التي تميزها كمدينة عالمية الطابع، تجمع في تناغم بين عراقة الماضي وطموحات المستقبل.

وأوضح القائمون على «براند دبي»، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية سعياً لتحديد سبل التوظيف الأمثل لتلك المشاريع، لخدمة المناطق التي سيتم تنفيذ تلك المشروعات فيها، مع مراعاة طبيعة تلك المناطق وأهميتها، بعد أن تم انتقاؤها بعناية، وفق مجموعة من المعايير.

ومنها قيمة الموقع من الناحية التاريخية والاقتصادية والاجتماعية، وما يمثله من أهمية بالنسبة لدبي وسكانها وزوارها، وتتضمن على سبيل المثال، مناطق الجذب السياحي المنتشرة في أنحاء الإمارة، والتي تستقطب يومياً آلاف الزوار من داخل وخارج الدولة.

إبداع

وأكدت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن الجلسة تعكس سعي المكتب للتعرّف إلى أفكار وانطباعات المجتمع حول المشاريع والمبادرات التي ينفذها «براند دبي» في مناطق متفرقة من الإمارة، التي تبرز اهتمام دبي بالإبداع والابتكار عبر مجموعة من الإبداعات الفريدة بمشاركة نخبة من الفنانين والمبدعين الإماراتيين والعالميين.

وأعمال تعبّر عن احتفاء دبي بالثقافة الإماراتية، وتقدم ملامح من حياة المجتمع الإماراتي، وتبرز الروح الإبداعية لدبي من خلال لغة إبداعية تنقل الرسالة بكل سهولة إلى الجميع.

وقالت منى غانم المرّي : «التفاعل المجتمعي القوي الذي قوبل به إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن مشروع تحويل دبي لمتحف مفتوح، واستمرار هذا التفاعل على مدار السنوات الأربع الماضية، حافز مستمر لتوسيع دائرة الحوار مع المبدعين، الذين يعبرون عن مجتمع دبي الثري بتنوعه الثقافي».

نواة

وحول مشاركة مجموعة من رواد الأعمال في جلسة العصف الذهني، قالت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن مبادرة «بكل فخر من دبي»، التي أطلقها براند دبي، ضمن مجموعة من المبادرات النوعية خلال «مخيم المرموم الإعلامي».

في مارس الماضي، تهدف لتكوين نواة لشبكة من رواد الأعمال المتميزين من أصحاب المشاريع التي تأسست في دبي، وواصلت مسيرة نجاحها فيها، ومن ثم كان من المهم إشراكهم في مناقشة الأفكار المستقبلية المصممة لدعمهم.

دعم

وأوضحت نهال بدري مدير «براند دبي»، أن النقاش استعرض سبل الدعم الممكنة لرواد الأعمال، كهدف أساسي من أهداف مبادرة «بكل فخر من دبي»، حيث ناقش الاجتماع أفكاراً يمكن من خلالها الترويج لأعمالهم، كجزء لا يتجزأ من قصة نجاح دبي، بأسلوب يمكّنهم من بلوغ مستويات جديدة من التميز في أنشطتهم على تنوعها، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات التي سيُعلن عنها تباعاً مع إطلاق المشاريع.

ولفتت بدري إلى حرص «براند دبي» على التواصل مع المجتمع، للخروج بأفكار جديدة، تتماشى مع التطور الكبير الذي تشهده المدينة على مختلف المحاور، مشيرة إلى أن الطابع الخاص لدبي، يحفز الفنانين على إبراز جوانبها الجمالية، وتنفيذ مجموعة من الأعمال المبتكرة التي تعكس روح المدينة.

مبادرات

يُذكر أن «براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، قام بتنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع المتميزة، من أبرزها الجدارية الضخمة التي تم تنفيذها بالتعاون مع بلدية دبي على سد حتّا، التي تحمل صورتي المغفور لهما بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما.

ومهرجان «دبي كانفس للرسم ثلاثي الأبعاد» السنوي، علاوة على الأعمال الفنية المنفذة في شارع «الثاني من ديسمبر»، ضمن مشروع «متحف دبي الفني»، بالشراكة مع بلدية دبي، وغيرها من الأعمال المنتشرة في مناطق متعددة من الإمارة.

مردود إيجابي

قدّم المشاركون في جلسة العصف الذهني، العديد من الأفكار المبتكرة، التي تنسجم مع أهداف مشاريع «براند دبي»، حيث ستخضع جميع الأفكار المقترحة للتقييم، للوقوف على جدواها، وكيفية توظيفها بأسلوب ينسجم مع النسق العام للمشاريع المزمع تنفيذها، لضمان أفضل مردود إيجابي ممكن لها.