صحيفة ألمانية تقترح المزج بين عادات القراءة التقليدية والإعلام الرقمي

المصدر: ترجمة: فاتن صبح

سخّرت صحيفة «بيلد» الألمانية تقنية الواقع المعزز للدمج بين عادات القراءة التقليدية والإعلام الرقمي، وذلك من خلال إدخال خاصية الواقع المعزز في صفحاتها الرياضية، بعد أن دخلت في شراكة مع كل من اتحاد كرة القدم الألماني وخدمة «دازن» للبث الحي، لتوفير مقاطع فيديو متميزة للدوري الألماني لكرة القدم.

ويتوجب على القراء، بغية استخدام خاصية الواقع المعزز تحميل التطبيق المجاني الخاص. وسيتمكنون بذلك من وضع الهاتف الذكي فوق أي من الصور الممهورة بعلامة مميزة، ليتابعوا مقاطع فيديو من 30 ثانية لأبرز مشاهد المباريات.

جاذبية

وتأمل «بيلد» بألا تزيد الفيديوهات من جاذبية الصحيفة الورقية، بل بتجديد مستقبل الصحف عموماً. وقد أصبح بإمكان القراء اليوم، بحسب ماتياس بروغلمان، رئيس تحرير القسم الرياضي في «بيلد» «الاستمتاع بدخول مباشر وحصري لمحتوى فيديو جذاب»، مؤكداً أن الواقع المعزز يكشف لنا ما يمكن أن يكون عليه مستقبل الصحف.

دمج

وأشارت الصحيفة إلى أنها بصدد توسيع نطاق تطبيق الواقع المعزز ليتضمن مواضيع إضافية، وفي حين أن العديد من الشركات الإعلامية قد انتقلت نحو دمج الواقع المعزز، إلا أنه الأمر ليس بالطبيعي بالنسبة للصحف في أن تحذو الحذو عينه. وحده الوقت سيتكفل بإيضاح ما إذا كانت خاصية الواقع المعزز ستجذب الأشخاص عينهم، الذين يشترون الصحيفة الورقية أو أنها ستساعد في انتشار الصحيفة بشكل أوسع.